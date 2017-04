Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa en Oliva,Gandia y Tavernes

En Gandia la procesión de Viernes Santo es la más participativa y multitudinaria, en Oliva se espera con mucha devoción uno de sus actos más importantes el Desclavament

Imagen de archivo del Domingo de Ramos en Gandia. Foto: Redacción. La Semana Santa de Gandia es una de las más importantes y participativas de la Comunitat Valenciana. Después de los actos de la tamborrada y el pregón, que esta año ha estado a cargo del Arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, ahora las Hermandades se preparan para las procesiones. A destacar el Vía Crucis viviente del barrio Santa Anna, que comienza en Gandia y termina en la ermita de Santa Anna, y el Viernes Santo, una procesión que recorre gran parte de la ciudad y tiene una duración de varias horas.

La Semana Santa de Gandia involucra y moviliza a un gran número de personas que participan activamente de las procesiones que tienen los siguientes horarios e itinerarios: VIERNES DE DOLORES A las 22,00 horas, Procesión Penitencial de los Siete Dolores de la Santísima Virgen de la Piedad. Salida desde la Parroquia de Cristo Rey, 9 d’Octubre, Abat Solà, finalizando en el Local Museo de la Semana Santa.

A las 22,00 horas, Procesión Penitencial de las “Tres Negaciones”, con la imagen de Nuestro Señor del Perdón. Itinerario Pl. Escoles Pies recorrerá el siguiente itinerario: Duc Carles de Borja, Pl. Beat Andreu Hibernon (1ª Negación), Sant Roc, Major, Joan Andrés, Pl. Major, Sant Pasqual - Puerta Sacristía Colegiata (2ª Negación), Alcalá de Olmo, Loreto, Pl. Loreto, Loreto, Major, Pl. Escoles Pies (3ª Negación) donde finalizará con el Encuentro de San Pedro y Nuestro Señor del Perdón.

ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

A las 23,00 horas, Procesión Penitencial de los Siete Dolores de María, con el siguiente itinerario: Salida de la Insigne Colegiata (1º Dolor), Pl. Major, Ausiàs March, Jesuïtes, Iglesia Palacio (2º Dolor), Carmelites, Colegio Carmelitas (3º Dolor), Pl. Mª Enríquez, Iglesia de Santa Clara (4º Dolor), Sant Bernat, Alcalá de Olmo, Nogueres, Pl. de Loreto, mural Ntra. Sra. de Loreto (5ª Dolor), Loreto, Major (6º Dolor), Confraria de l’Assumpsió, Pl. Major, finalizando en la Insigne Colegiata (7º Dolor). SÁBADO DE PASIÓN HERMANDAD DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

A les 19:30h horas, en la plaza del Campanar, tendrá lugar la bendición de Palmas y Ramos. A continuación dará inicio la Procesión Litúrgica por el siguiente itinerario: Plaça del Campanar, Església, Ramat, Cossí, Portelles, Magdalena, Emperador Carles V, Plaça Major, Beniopa, Mig, Aigüera, Església, acabando en el templo parroquial.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES

A las 22.00 horas, desde la Iglesia de San Roque (Beato), con la participación de todas las Hermandades de Semana Santa y público en general, acompañando a la imagen de la Virgen de la Soledad. Abrirá la Procesión la Cruz Guía, se iniciará con el rezo de una Oración, y Misterios Gloriosos, Letanías a Nuestra Señora y Oración final, con el siguiente itinerario: Duc Carles de Borja, St. Josep de Calassanç, Pl. Escoles Pies, Major, Passeig de les Germanies, Vallier, Pl. Sant Josep, para finalizar en la Parroquia de San José.

HERMANDAD DEL SANTÍSMO ECCE HOMO

Al finalizar la Procesión del Santo Rosario, en la Iglesia del San José, se representará el AUTO SACRAMENTAL DEL JUICIO DE JESÚS. DOMINGO RAMOS HERMANDAD SANTO SEPULCRO

A las 8,30 horas, Bendición de Palmas y Ramos en la Iglesia de San Roque (Beato) y posterior procesión, con el siguiente itinerario: salida desde la Iglesia del Beato, Plaça Sant Roc, Duc Carles de Borja, Elionor de Castro, Sant Francesc de Borja, Puríssima, Plaça Jaume I, La Creu, Major, Sant Roc, finalizando en la Iglesia del Beato donde tendrá lugar la Eucaristía.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE

A las 9, horas, Bendición de Palmas y Ramos, a continuación tendrá lugar la Procesión por la barriada de Santa Anna.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES

SOLEMNE PROCESIÓN DE PALMAS Y RAMOS

A las 11,00 horas, Bendición Solemne de Palmas y Ramos, en la Plaça Escoles Pies. A continuación se iniciará la Gran Procesión de Palmas y Ramos, con la participación del público en general y todas las Hermandades acompañando a la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén, Presidencia Eclesiástica, Junta Mayor, Autoridades y Banda de música, recorriendo el siguiente itinerario: Plaça Escoles Píes, San José de Calasanz, Sant Francesc de Borja, Passeig de les Germanies, Rausell, Plaça Prado, Mesquita del Raval, Vallier, Passeig de les Germanies, Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major, finalizando en la Iglesia de la Colegiata, donde se celebrará la Santa Misa.

HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO

A las 12,00 horas, Bendición de Palmas y Ramos en la Plaça d´Orient, saliendo en procesión con el siguiente itinerario: Llevant, Ermita, Plaça Mediterrànea, Pont, Plaça Garbí, Avinguda de la Pau, Joan XXIII, Rei, Verge, finalizando en la misma parroquia de Sant Nicolau.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE

A las 19,30 horas, y representado por los vecinos de este barrio tendrá lugar el VÍA CRUCIS VIVIENTE que saliendo de la Plaça Santa Anna, recorrerá la calle de Santa Anna y terminará en la montaña de la Ermita de Santa Anna.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN

A las 21,30 horas, Traslado Procesional de la imagen, con el siguiente itinerario: Plaça Sant Josep, (1ª Oración) Vallier, Germanies, Major (2ª Oración), Alexandre VI, Duc Alfons el Vell, terminando en el Patio de Armas del Palau Ducal (3ª Oración). LUNES SANTO HERMANDAD SAGRADA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

A las 21,30 horas, Procesión de este Paso, que saliendo desde la Plaça Major recorrerá el siguiente itinerario: Ausiàs March, Duc Alfons el Vell, Passeig de les Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, Trapig, Torreta, Major, Confraria de l’Assumpció, finalizando en la Plaza de los Apóstoles (Colegiata).

Trono del escultor: D. Antonio Sanjuán Villalba.

Imagen: Anónimo de la escuela de Salzillo.

HERMANDAD SANTA FAZ

A las 22,00 horas, Vía Crucis Penitencial con la imagen del Cristo, que partiendo de la Iglesia Parroquial de San José, recorrerá el siguiente itinerario: Plaza San José, Vallier, Passeig Germaníes (lado números impares), Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major, Sant Pasqual, Loreto, Plaça Loreto, Loreto, Major, Passeig Germanies, Vallier, finalizando en la Iglesia de San José.

Imagen del escultor: D. Miguel Ángel Casañ.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ANGUSTIAS

A las 22,00 horas, Solemne Bajada del Cristo en la Iglesia de la Sagrada Familia. A las 22,30 horas, Procesión Penitencial, que partiendo de la Iglesia Parroquial de la Sagrada Familia, recorrerá el siguiente itinerario: Tirso de Molina, Magistrat Català, Marqués de Campo, Alzira, Avinguda Beniopa, Abat Solá, finalizando en el Museo de la Semana Santa.

HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN

A las 23 horas, Vía Crucis Penitencial, que saliendo desde la Plaça Major seguirá el siguiente itinerario: Ausiàs March, Jesuïtes, Carmelites, Pare Gomar, Loreto, Plaça Loreto, Loreto, Major, Confraria de l’Assumpció, finalizando en la Plaza de los Apóstoles (Colegiata).

Imagen del escultor: D. Leandro Martínez MARTES SANTO HERMANDAD SAN PEDRO APÓSTOL

A las 21,30 horas, Procesión de este Paso, que saliendo de la Plaza Escoles Píes, Major, Passeig de les Germanies (lado números impares), Sant Francesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la Plaça Escoles Píes.

Imagen San Pedro: Escultor y trono: D. Rafael Grafiá, Dorador: D. Ramón Porta, Imagen Nuestro Señor del Perdón: Escultor: D. Miguel Ángel GrafiáTrono-Anda: D. José Manuel Montagud .

HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN

A las 22,00 horas, Procesión de este Paso que saliendo de la Plaça Escoles Píes recorrerá el siguiente itinerario: Major, Passeig de les Germanies (lado números impares), Sant Francesc de Borja, San José de Calasanz finalizando en la Plaça Escoles Píes.

Imagen y trono del escultor: D. Antonio Sanjuán Villalba.

HERMANDAD SANTA FAZ

A las 22,00 horas, Procesión de este Paso saliendo de Plaça del Beato, Duc Carles de Borja, Escoles Píes, Major, Passeig de les Germanies (los números impares), Sant Francesc de Borja, San José de Calasanz finalizando en la Plaça Escoles Píes.

Imagen y trono del escultor: D. Miguel Ángel Casañ

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO

A las 21,55 horas, Imposición del cetro, mediante la caña, manto y corona de espinas a la imagen pequeña del Ecce Homo. A continuación, con la imagen de l’Ecciamet en la puerta de la Iglesia, tendrá lugar el acto en que Pilato entrega a Jesús como Ecce Homo. A las 22,05 horas, Vía Crucis Penitencial, con el Ecciamet que saldrá de la Iglesia Parroquial de San José por el siguiente itinerario: Plaza San José, Forn, Passeig Germanies (lado números impares), Canónigo Noguera, De Baix, Plaça del Molí, Muetzi, Morería, Algepsería, Almiserà, San Salvador, Plaza San José finalizando en la misma parroquia de San José.

HERMANDAD CRISTO DE LA BUENA MUERTE

A las 22,30 horas, Solemne Bajada del Cristo y Vía Crucis Penitencial de traslado, presidido por D. José Santamaría, párroco de Cristo Rey. El acto comenzará en el interior del templo y saldrá de la Iglesia Parroquial de Cristo Rey, por el siguiente itinerario: Avenida República Argentina, Pintor Sorolla, (en la Cuarta Estación, cruce Pintor Sorolla y Abad Solà, tendrá lugar el encuentro de “Nuestra Señora del Consuelo y San Juan en el Calvario” con el Cristo), Primer de Maig, Mondúver, Plus Ultra, Abat Solà, finalizando en el Museo de la Semana Santa.

MIÉRCOLES SANTO HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE

A las 21,00 horas, Via Crucis, por el Calvario de la montaña de Santa Anna.

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

A las 21,00 horas, Procesión de las Tres Caídas, saliendo de la Iglesia del Beato, con el itinerario siguiente: Plaça Sant Roc, Duc Carles de Borja, Torreta, Gutiérrez Más, Sant Pasqual, Plaça Major, finalizando en la Iglesia de la Colegiata.

HERMANDAD SANTÍSIMO ECCE HOMO

A las 22,00 horas, Procesión del Paso saliendo de la Iglesia San José por el siguiente itinerario: Plaza San José, Vallier, Passeig de les Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, San José de Calasanz, Plaça Escoles Píes, Major, Vallier, finalizando en Plaza San José.

Imagen y trono del escultor: D. Vicente Geriqué Chust

HERMANDAD SANTÍSIMA CRUZ PASO MARÍA

PASO MAGDALENA JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS

A las 22,00 horas, Procesión de “María Magdalena junto a la Cruz de Jesús”. Saliendo desde la Plaça Escoles Píes, por el siguiente itinerario: Major, Joan Andrés, Plaça Major, Ausiàs March, Alfons el Vell, Passeig Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, San José de Calasanz, finalizando en la Plaça Escoles Píes.

Al finalizar la procesión la Banda de Música de Benirredrá, dirigida por José Vercher, interpretará la marcha “María Magdalena”, de José Vercher.

Imagen y trono del escultor: D. Ricardo Rico Tormo.

HERMANDAD SANTO SEPULCRO

PASO VIRGEN DE LA ESPERANZA EN LA RESURRECCIÓN

A las 22,00 horas, se iniciará desde la Iglesia del Beato, la Procesión que recorrerá el siguiente itinerario: Plaça Sant Roc, Duc Carles de Borja, San José de Calasanz, Plaça Escoles Píes, Major, Joan Andrés, Ausiàs March, Alfons el Vell, Passeig de les Germaníes (lado números pares), encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno en la confluencia del Passeig de les Germanies con Rausell, Sant Francesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la Iglesia del Beato.

Imagen del escultor: D. José Rausell Sanchis

HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO

A las 22,00 horas, Vía Crucis Penitencial, con la imagen del Crist de la Nit, saliendo de la Iglesia de san Nicolás por el siguiente itinerario: Plaça Garbí, Avenida de la Pau, Joan XXIII, Rei, Verge, Plaça Garbí, Pont, Plaça Mediterrània, General Churruca, Trevijano, Reina, Princep, Ermita, Plaça Mediterrània, Pont, Plaça Garbí, finalizando en la Iglesia Parroquial de San Nicolás.

Imagen del escultor: D. Vicente Estupiñá Ribes.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DEL SILENCIO

A las 23,00 horas, Promesa de Silencio y a continuación Procesión de traslado del Cristo y La Virgen del Silencio, saliendo de la Iglesia de Santa Clara por el siguiente itinerario: Plaça María Enríquez, Carmelites, Plaça de la Vila, Plaça Major, donde tendrá lugar el Encuentro de las Imágenes del Cristo y de la Virgen del Silencio, procediéndose al rezo de una oración, continuando por Confraria de l’Assumpció, Major, Passeig de les Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, Elionor de Castro, Duc Carles de Borja, finalizando en la Iglesia del Beato.

Imágenes de los escultores: D. Antonio Sanjuán Villalba y Ricardo Rico.

JUEVES SANTO HERMANDAD EL DESCENDIMIENTO

A las 21,00 horas, Procesión de este Paso, saliendo de la Iglesia de San Nicolás, con el siguiente itinerario: Pl. Garbí, Avda. de la Pau, Gavina, Ponent, Cullera, Rei, Verge, Pl. Garbí, Pont, Pl. Mediterrània, Mare de Déu Blanqueta, Ulargui, Trevijano, Reina, Pl. d’Orient, Llevant, Ermita, Pl. Mediterrània, Pont, finalizando en la Iglesia Parroquial de San Nicolás.

Imagen y trono del escultor: D. Miguel Ángel Casañ.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

A las 21,15 horas, Procesión de este Paso, que saliendo de la Pl. Escuelas Pías, realizará el siguiente itinerario: Major, Passeig de les Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, 9 d’Octubre, finalizando en la Parroquia de Cristo Rey.

Imagen y trono del escultor: D. Vicente Estupiñá Ribes. HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ANGUSTIAS

A las 22,00 horas, Procesión que saliendo de la Iglesia parroquial de la Sagrada Familia, recorrerá el siguiente itinerario: Tirso de Molina, Sant Joan de Ribera, Avenida Grau (lado números impares), Cervantes, Calderón de la Barca, Perú, Cardenal Cisneros, Magistrat Catalá, Tirso de Molina, finalizando en la Parroquia de la Sagrada Familia.

Imagen del escultor: D. Miguel Ángel Casañ. HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE

A las 22,00 horas, Procesión del DIA DEL AMOR FRATERNO, salida desde el Centro Social “José Giner”, Santa Ana, Pl. Santa Ana, Mondúver, Plus Ultra, (Cruce Plus Ultra-Abat Solà: Encuentro con María Magdalena junto a la Cruz de Jesús (Hermandad de la Santísima Cruz), seguida de una oración), Plaza Elíptica, República Argentina, (lado números pares), Cardenal Cisneros, Pinet, finalizando en el Local Museo de la Semana Santa. ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

A las 22,00 horas, Procesión de traslado, saliendo de la Insigne Colegiata con el siguiente itinerario: Pl. Major, Ausiàs March, Duc Alfons el Vell, Passeig Germanies (Primer encuentro), Sant Francesc de Borja, S. José de Calasanz, Pl. Escoles Pies, Major, Joan Andrés, Pl. Major, finalizando en la Colegiata.

Imagen y trono del escultor: D. Antonio Sanjuán Villalba.

A las 22,20 horas, Toque de Oración de la banda de la Hermandad del Nazareno al Paso de Nuestra Señora de los Dolores en la confluencia de las calles Passeig Germanies y Vallier. HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE

A las 22,45 horas, saldrá de la Iglesia Parroquial de Cristo Rey la Procesión de este Paso, con el Cristo y el grupo escultórico del Consuelo, por el siguiente itinerario: 9 d’Octubre, Abat Solà, Passeig Germaníes, Plaça Crist Rei, Passeig Germanies, Sant Francesc de Borja, finalizando frente al Colegio de las Escuelas Pías.

Imagen “Cristo de la Buena Muerte”: Escultor: D. José Rausell Sanchis, Trono: D. Juan Ros Marí y D. Ricardo Rico Tormo, Grupo escultórico “El Consuelo”: Escultor: D. Ramón Cuenca Santos Trono: Orfebrería Vicente David.

HERMANDAD CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN

A las 22,50 horas, los cofrades de la Hermandad del Santísimo Cristo Yacente en la Crucifixión rendirán honores a la Virgen de la Soledad en el patio de Armas del Palacio del Santo Duque, donde se rezará una oración ante las imágenes. A las 23,15 horas, Procesión de traslado del Cristo que saldrá del Palacio Santo Duque por el siguiente itinerario: Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major, Joan Andrés, Major, Passeig Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la Plaça Sant Roc (Beato).

Al finalizar la misma, los Legionarios recitarán a pie del Cristo su credo, el Espíritu de la Muerte.

Imagen y trono del escultor: D. Ricardo Rico Tormo.

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO

A las 23,30 horas, Procesión de traslado de este Paso, saliendo de la Iglesia de San Roque (Beato) con el siguiente itinerario: Plaça Sant Roc, Duc Carles de Borja, Torreta, Major, Passeig Germanies (lado números impares), Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major (2º encuentro con Nuestra Señora de los Dolores), Confraria de l´Assumpció, Arquebispe Palau, Duc Carles de Borja, finalizando en la Plaça del Beat Andrés Hibernón.

Imagen y trono del escultor: D. Vicente Rodilla Zanón.

ENCUENTRO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES CON NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Alrededor de las 00,30 horas en la Plaça Major, tendrá lugar el tradicional ENCUENTRO de Nuestra Señora de los Dolores al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con rendición de honores y Oración. A continuación, Nuestro Padre Jesús Nazareno proseguirá su itinerario finalizando en la iglesia de Sant Roc.

VIERNES SANTO HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN

A las 7,00 horas, Traslado de las Cruces Penitenciales, que saliendo del Local Museo de la Semana Santa, pasará por las calles: Abat Solà, 9 d’Octubre, S. Francesc de Borja, San José de Calasanz, finalizando en la Pl. Escoles Píes. JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.

VIA CRUCIS PENITENCIAL

A las 8,00 horas, saldrá de la Iglesia de San Roque (Beato) el Vía Crucis Penitencial. Acompañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno las siguientes Hermandades: Entrada de Jesús en Jerusalén, Santa Cena Viviente, Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, San Pedro Apóstol, Cristo del Silencio, Flagelación, Cristo de la Angustias, Santo Sepulcro, Santa Cruz y Nazareno. Recorrerá Pl. Sant Roc, Duc Carles de Borja, Torreta, Major, Joan Andrés, Pl. Major.

A la misma hora saldrá desde la iglesia del Palacio la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores acompañada de las siguientes Hermandades: Ecce Homo, Santa Faz, Cristo Yacente en la Crucifixión, Cristo de la Buena Muerte, Descendimiento, Ntra. Sra. de la Piedad, Virgen de la Soledad y Nuestra Señora de los Dolores con el siguiente recorrido: Jesuïtes, Carmelitas, Pl. María Enriquez, Sant Bernat, Alcalá de Olmo, Sant Pasqual, Pl. Major. CUARTA ESTACIÓN

Llegadas ambas formaciones a la Pl. Major tendrá lugar el ENCUENTRO, pronunciando la tradicional alocución el Rvdo. Carlos Pons Rocher.

A continuación, ambas formaciones seguirán por la Pl. Major, Ausiàs March, Duc Alfons el Vell, Passeig de les Germanies (lado números pares), S. Francesc de Borja, S. José de Calasanz, finalizando en la Pl. Escoles Píes. XXXIV DESFILE DE BANDAS

Se iniciará a las 17,00 horas partiendo de la calle Sant Francesc de Borja y recorrerá el itinerario de la procesión del Santo Entierro.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

A las 19,00 horas, saldrá desde la calle Sant Francesc de Borja con la siguiente formación de Hermandades:

Entrada de Jesús en Jerusalén, Santa Cena Viviente, Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, San Pedro Apóstol (imágenes de S. Pedro y Ntr. Sr. del Perdón), Stmo. Cristo del Silencio (imágenes Cristo y Virgen del Silencio), Cristo de la Flagelación, Stmo. Ecce Homo (Ecce Homo e imagen del “Ecce-Homet”), Ntro. Padre Jesús Nazareno (imágenes del Nazareno y María Madre), Santa Faz, Stmo. Cristo Yacente en la Crucifixión, Cristo de las Angustias, Stmo. Cristo de la Buena Muerte (Cristo y Ntra. Sra. del Consuelo con S. Juan en el Calvario), Nuestra Señora de los Dolores, El Descendimiento (Descendimiento y Cristo de la Noche), Ntra. Sra. De la Piedad, Santo Sepulcro (Sepulcro y Virgen de la Esperanza), Santísima Cruz (y María Magdalena junto a la Cruz de Jesús) y Virgen de la Soledad. Tras esta formación seguirá la Presidencia Eclesiástica, Directiva de la Junta Mayor de Hermandades, Madrina de la Semana Santa, invitados oficiales, Excelentísima Corporación Municipal y Banda de Música. Recorrerá el siguiente itinerario: Plaça Escoles Pies, Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja, Passeig Germaníes, Rausell, Plaça Prado, Mesquita del Raval, Vallier, Passeig de les Germanies, Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, finalizando en la Plaça Major. Las Hermandades que lo deseen continuarán en Procesión por los lugares de costumbre hasta sus respectivas sedes. SÁBADO SANTO REPRESENTACIÓN MUSICAL

A las 18 horas, Visitatio Sepulchri de Gandia

Obra atribuida a San Francisco de Borja

Reconstrucción de José M. Vives / Orfeó Borja. Dir: Nadia Stoyanova

Iglesia del Palau Ducal. Entrada libre

HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD

A las 21,15 horas, Procesión del Silencio del Paso Virgen de la Soledad, invitando a todas las Hermandades.

Partirá desde el Palacio del Santo Duque recorrerá el siguiente itinerario: Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Pl. Major, Confraria de l’Assumpció, Major, Pl. Escoles Pies, San José de Calasanz, S. Francesc de Borja, Passeig Germanies (lado número impares), Duc Alfons el Vell, finalizando en el Palau Ducal, donde tendrá lugar una oración.

Imagen: D. Antonio Sanjuán Villalba.

DOMINGO RESURRECCIÓN GLORIOSO ENCUENTRO A las 10,30 horas, saldrá desde el Palacio del Santo Duque la Procesión del Cristo Resucitado, en la que formarán todas las Hermandades, y acompañan a la imagen de la Virgen de la Soledad, las Hermandades Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Piedad y Virgen de la Soledad, seguida por el resto de las Hermandades, acompañando a la imagen del Cristo Resucitado.

Esta Procesión se dirigirá por las siguientes calles: Duc Alfons el Vell, Passeig Germaníes, S. Francesc de Borja, S. José de Calasanz, Pl. Escoles Píes, Major. La imagen de la Virgen de la Soledad y las Hermandades que la acompañan continuarán por: Major, Loreto, Pl. Loreto, Loreto, Sant Pasqual y Pl. Major. La imagen del Cristo Resucitado seguirá por: Major, Joan Andrés y Pl. Major, donde tendrá lugar el ENCUENTRO de ambas imágenes con el que finalizarán los actos y desfiles Procesionales de la Semana Santa.

Imagen del escultor: D. Antonio Sanjuán Villalba.

La ciudad de Oliva también vive la Semana Santa con una amplia programación de procesiones del 7 al 16 de abril. La Semana Santa en Oliva empieza el Viernes de Dolores cuando una procesión encabezada por las cofradías de la Virgen de los Dolores y la Piedad recorren el barrio del Raval en vía crucis. También se celebra con mucha devoción el Domingo de Ramos. La madrugada del Viernes Santo, es uno de los momentos más esperados de la Semana Santa. Centenares de personas se concentran en la montaña de Santa Anna para asistir al Vía Crucis, reproducción del calvario de Jesucristo. Al final de la tarde, tiene lugar el Desenclavament, una representación lírico-teatral que se remonta en el siglo XVII, y que precede la principal procesión, la del Santo Entierro. El punto final de las fiestas en Oliva se produce en el Domingo de Resurrección cuando todas las cofradías se reúnen en el paseo de Oliva acompañando a la Virgen María y a Jesucristo en el Santo Encuentro, momento en el que se sueltan palomas y se lanzan caramelos. La Junta Major de Setmana Santa de Tavernes de la Valldigna también ha programado todos los actos a realizar esta semana.

Dimarts 11 d’abril

Encontre de Dolor, confraries Jesús de Natzaret i Soledat de Maria

21.30h. Itinerari Soledat de Maria: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Església, c/Empedrat, c/Major, plaça Major. Itinerari Jesús de Natzaret: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Sales, c/Carme, plaça Major. En l’encontre cantarà la Coral Marinyén. Tots dos tornaran pel c/Major i c/Soledat fins a l’església de Sant Pere.

Dimecres 12 d’abril

Processó del Silenci 21.30h. Itinerari: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Sant Josep, c/Divina Aurora, c/Sant Pere, c/Santíssim Crist, c/Mare de Déu de Sales, c/Sant Agustí, c/Trinitat fins a l’església de Sant Pere.

Dijous 13 d’abril

Sant Via Crucis al calvari 22.30h. Itinerari: eixida des de l’església de Sant Josep, c/Sant Josep, c/Barranc, c/Sant Joan Baptista, c/Sagasta, c/Sant Jaume, c/Calvari, Calvari fins a l’ermita. Trasllat de la Vera Creu, confraria del Sant Sepulcre Itinerari: eixida des de l’ermita del calvari, c/Pujada al Calvari, c/Roser, c/Empedrat, c/l’Església fins a l’església de Sant Pere.

Divendres 14 d’abril

Processó del Sant Soterrar 20.00h. Itinerari: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Barranc, c/Gabriel Hernández, c/Carnisseria, c/Major, c/La Mar, c/La Barca, c/l’Església fins a l’església de Sant Pere.

Diumenge 16 d’abril

Processó de l’Encontre de Resurrecció 10.30h. Itinerari de Jesús ressuscitat: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Sales, c/Carme, plaça Major, encontre amb Maria, la mare. Itinerari de Soledat de Maria: eixida des de l’església de Sant Pere, c/Església, c/Empedrat, c/Major, plaça Major on es trobaran Jesús ressuscitat i la Verge Maria. Tots junts tornaran pel c/Major, c/Empedrat, c/l’Església fins a l’església de Sant Pere.



