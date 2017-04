El gobierno municipal de Tavernes de la Valldigna ha anunciado a través de un comunicado de prensa que Bankia ha dejado de ser entidad colaboradora del ayuntamiento vallero. La razón fundamental de esta medida se ha debido a que la entidad bancaria, según apunta el ejecutivo, mantiene una deuda con el consistorio de más de 140.000 euros. Esta deuda se debe a que Bankia no ha devuelto en su totalidad las cantidades por dos avales de primer requerimiento, según el Gobierno, “sin justificación alguna”.

A partir de ahora, los ciudadanos que deban realizar pagos al ayuntamiento no podrán hacerlo a través de este banco. De la misma manera, esta decisión del gobierno no afectará a las domiciliaciones de los recibos de los impuestos municipales.