El Ayuntamiento de Gandia ofrece 60 becas de verano en el British School

Las becas están valoradas en 600 euros cada una y son para realizar un curso de verano de 4 semanas de 09.00h hasta las 17.00h con la comida y el transporte incluidos

Laura Morant y Francisco Corbí. Foto: Àlex Oltra. En virtud del acuerdo alcanzado en su día entre el Ayuntamiento de Gandia y el British School, este centro educativo, ubicado en un edificio municipal en el Polígono Alcodar, ofrecerá 60 becas a estudiantes de Gandia de tres a doce años para poder realizar el curso de verano que ofrece dicho colegio.

El British School paga anualmente un canon de 140.000 euros al consistorio por la concesión del inmueble que ocupa. Según reza en el acuerdo entre ambas entidades, del total del canon, 40.000 euros deben ser destinados al fin que el consistorio decida, por lo que este año se invertirán en 60 becas, valoradas en 600 euros cada una. Las becas incluyen la enseñanza durante 4 semanas, el seguro de accidentes, la comida, la merienda y el transporte y los beneficiarios sólo tendrán que pagar 30 euros en concepto de gastos de administración. Esta medida, que debería haberse iniciado el pasado año, no se adoptó porque, según la concejal de Educación, Laura Morant, no hubo tiempo para organizar el destino de los 40.000 euros del canon.

El director del British School, Francisco Corbí, y a la edil de Educación, Laura Morant, han explicado que el curso se impartirá del 26 de junio al 21 de julio, de lunes a viernes, de 10.00h a 17.00h. Las personas interesadas en obtener una beca deberán solicitarlo por registro de entrada en el Ayuntamiento de Gandia del 18 de abril al 5 de mayo. Pueden obtener más información en el departamento de Educación, en el edificio Tossal o bien en el despacho de vicealcaldía, en el segundo piso del edificio consistorial. El grupo municipal del PP, después de que el Gobierno hiciera pública la concesión de las becas, ha aplaudió la iniciativa, no sin antes reprochar al ejecutivo PSOE-Més Gandia, todas las críticas que los populares recibieron en la pasada legislatura por la implantación del British School en Gandia.

Los populares, afirman en un comunicado que “aplauden el cambio de 180 grados del gobierno” y echan en cara al ejecutivo las propuestas electorales de “hacer públicas las Escoletes o revertir la concesión del colegio internacional British School Gandia”. La edil del PP Marta Cháfer, exresponsable de educación, ha manifestado que celebra que el actual gobierno de la ciudad “abandonen sus ideales y abracen la colaboración público-privada”.





Francisco Corbí y Laura Morant ]



Otras noticias de SER ]