Encuentran a la deriva en aguas de Gandia un velero desaparecido en Castellón

Todo apunta a que se trata de la embarcación del abogado Francisco Puchol-Quixal que desapareció cuando navegaba entre Benicarló y Peñíscola

Embarcación de rescate de Salvamento Marítimo. Foto: Salvamento Marítimo. Fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y de la Guardia Civil aseguran que esta mañana, sobre las 9.30h ha sido hallada a la deriva en Gandia la embarcación, supuestamente, del abogado Francisco Puchol-Quixal, que desapareció cuando navegaba solo con su velero la noche del sábado entre Benicarló y Peñíscola.

Las mismas fuentes aseguran que la embarcación ha sido retirada al Club Náutico de Gandia donde llegaba entorno a las 11.00h. Mientras, también esta mañana, han encontrado el cuerpo de un hombre flotando en la costa de Vinaròs y se está investigando si podría ser el abogado desaparecido.

Salvamento Marítimo buscaba desde la noche del sábado a este velero desaparecido en la zona de Peñiscola-Benicarló, tal como nos han confirmado desde la Cadena Ser de Castellón. El operativo arrancó a las 23.00 horas cuando la Guardia Civil recibió la alerta de los familiares del desaparecido que se mostraban preocupados al no tener noticias de él y al no cumplir la ruta que tenía establecida. Éste partió del puerto de Benicarló en su embarcación de recreo Covadonga, de seis metros, a las 19.00h horas y tenía previsto llegar a Peñíscola, a poco más de una hora de distancia. Tres helicópteros de la Guardia Civil, un avión del Servicio de Rescate Aéreo (SAR) del Ejército y varias embarcaciones de Salvamento Marítimo y del Consorcio Provincial de Bomberos se incorporaron el domingo a las labores de búsqueda que han concluido en la mañana de este lunes, 10 de abril. Ahora se investigan las causas de este suceso y desde la Subdelegación de Gobierno indican que el desaparecido no realizó ninguna llamada de ayuda o socorro a través de la radio de su velero.



Otras noticias de SER ]