La Mesa de Turismo de Gandia, en la que se encuentran representados sectores como los empresarios, hosteleros, comercio y grupos políticos, entre otros, ha escenificado, el viernes 9 de junio, en un acto público el rechazo a la posibilidad de que una productora pueda volver a grabar en la ciudad una nueva edición del programa “Gandia Shore”, incluso al simple uso de este término para impulsar el casting que parece que acaba de iniciarse.

Pese a que la productora no ha confirmado que la sede del nuevo reality show pueda ser Gandia, el Gobierno local ha impulsado una cruzada contra la mera posibilidad de que esta circunstancia se pueda producir. Además ha pedido el apoyo formal de la Mesa de Turismo ante lo cual todos los representantes han dado el respaldo incondicional al manifiesto que reivindica la dignidad del nombre de Gandia.

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ponía voz a este manifiesto, que posteriormente, uno a uno, han rubricado todos los miembros de la Mesa de Turismo. Apenas unos pocos miembros de la Mesa de Turismo, al margen de la alcaldesa, han tomado la palabra. Entre ellos, el presidente del Círculo de Economía de la Safor, Ramón Soler, y la representante de Més Gandia, Alícia Izquierdo, que en su alocución han apoyado la postura contraria a “Gandia Shore”. Diana Morant ha agradecido la postura que ha adoptado el grupo popular, que a través de su representante, el concejal popular, Pepe Just, mantiene ahora que el PP ya rechazó en 2012 la realización de este programa, y que nuevamente va a hacer lo mismo. Este es el manifiesto contra una nueva edción de Gandia Shore que la Mesa de Turismo ha acordado: "Totes les persones que pensem i imaginem Gandia des de l'estima i el respecte, amb independència de les ideologies, el sexe, la procedència o els oficis de cadascú, la volem veure sempre al cim de les ciutats més admirables i admirades de tot arreu. I quan parlem d'ella ho hem de fer sempre també des del respecte i l'educació, en positiu, en tot cas. La nostra Gandia no serà mai una ciutat que accepte resignadament qualsevol imatge ni iniciativa que vinga del desficaci, de la burla, de la irresponsabilitat o l'adulteració. Nosaltres no tolerarem cap iniciativa que embrute el seu nom ni que ens cause vergonya. Els gandians i gandianes, a més de valencians emprenedors, som i serem sempre fidels a tota una herència secular plena d'orgull i de progrés. Ens avalen segles de treball ben fet i lideratge històric dins i fora del territori valencià. Actualment, la Generalitat Valenciana ha reconegut Gandia la primera Capital Cultural Valenciana de la història, valorant tota una trajectòria que va des del Segle d’Or Valencià fins ara mateix.

Hui, tots i totes les que ajudem cada dia a millorar el passat, ens sentim obligats a treballar sincerament per estar a l’alçada de l’herència que hem rebut. Des de la qualitat aconseguida, ens esforcem per arribar a l’excel•lència, lluitem diàriament per aspirar al reconeixement internacional de ciutat singularment atractiva.

La ciutat s’ha incorporat al projecte “Segell de Qualitat en Destí” i ha apostat definitivament per un turisme urbà i sostenible, respectuós amb el medi físic i cultural, familiar, complementari a l’oferta de sol i platja que ens ha donat a conèixer i convertit en referent turístic. Volem ser visitables i visitats tot l’any per raons que valga la pena recordar i tornar novament.

Per això, ni Gandia ni cap habitant seu que l’estime desinteressadament, amb el cor a la mà, permetrà mai cap ofensa ni cap iniciativa que pose en risc tot allò que ens ha costat i està costant-nos tant de guanyar: una imatge amable, digna, atractiva, tranquil•la de la ciutat i la platja capaç de transmetre valors d’identitat, però també d’universalitat, de bones pràctiques i de bons serveis.

En conseqüència, estem convençuts que, tot allò que pose en risc o es desvie dels principis adés esmentats, no ens afavorirà i jugarà en contra nostra. Gandia no pot ni deu tolerar frivolitats o jocs de cap tipus que vagen en contra dels seus interessos generals. Ens hem de protegir davant qualsevol projecte que ens faça recular del nostre compromís i ens condemne a posicions de ridícul o rebuig interior i exterior.

Gandia ja ha superat el gran mal que l’any 2012 li va causar el reality show “Gandia Shore”. Tots nosaltres ens vam alegrar d’aturar la imatge indigna, bruta i analfabeta que aquell programa divulgava. Ara no és hora de recular ni tornar a repetir experiències inacceptables. Tots i totes vam dir un dia “PROU”, i ara hem de dir “NO” davant la inimaginable possibilitat d’una nova edició d’aquell malson".