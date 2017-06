El paro biológico para la pesca de arrastre será en el mes de octubre

La idea es que el mercado no quede desabastecido al tiempo que se regeneran los caladeros y se da un respiro biológico a los fondos marinos

Barco faenando frente a las costas de la Safor. Foto: Redacción. El paro biológico para la pesca de arrastre se ha establecido este año en el mes de octubre, para las embarcaciones de la provincia de Valencia y norte de Alicante. Por el momento, las cofradías están a la espera de conocer si también habrá o no veda para las artes menores.

Enrique Ferrer, secretario de la Cofradía de Pescadores del Grau de Gandia, ha explicado que aunque la previsión para este año era inicialmente que el paro fuera de dos meses, finalmente será de 1 porque no se llegaba a un acuerdo.

El paro biológico se establece para todo el Mediterráneo pero se divide a lo largo de la Comunitat Valenciana. Así, en julio y agosto el paro se realizará en la provincia de Castellón; en septiembre, desde Altea hacia el sur de la provincia de Alicante; y en octubre, en toda la provincia de Valencia y norte de Alicante. La idea es que el mercado no quede desabastecido al tiempo que se regeneran los caladeros y se da un respiro biológico a la biodiversidad de los fondos marinos de la zona. El año pasado el paro fue en el mes de junio, de hecho, Ferrer asegura que los estudios afirman que la mejor época es mayo y junio, pero en este 2017 no se llegaba a un acuerdo y el paro se ha retrasado hasta octubre. El objetivo, según explica el secretario de la Cofradía del Grau es que el paro biológico quede establecido para los próximos años. Con el paro biológico, los trabajadores van al paro durante ese mes y a los patrones de embarcaciones se les abona 15 días de trabajo.





