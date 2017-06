La Fundación MAPFRE ha presentado, el miércoles 14 de junio, en la playa de Gandia una campaña a nivel nacional para aprender a prevenir los ahogamientos en espacios acuáticos. El objetivo es trasladar a los usuarios de 72 playas españolas las principales medidas de prevención para evitar accidentes y las pautas necesarias para actuar en caso de emergencia. Al acto acudía la Infanta Doña Elena de Borbón en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación MAFRE.

Durante la presentación se daban a conocer estadísticas oficiales, en las que se demuestra que los ahogamientos afectan principalmente a personas mayores de 60 años, con casi un 51%. Ante esta situación, la propia Elena de Borbón señalaba la importancia de la prevención. El acto también incluía la izada de la bandera azul, y de otros reconocimientos obtenidos por Gandia, una ciudad que ha conseguido esta distinción por trigésimo primera vez de forma consecutiva, como recordaba la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. Esta visita de la Infanta Elena no ha sentado nada bien al colectivo local de Esquerra Unida, que en un comunicado ha mostrado su sorpresa. De hecho el coordinador local, y también concejal de Més Gandia, Nahuel González, no acudía al acto señal de rechazo a la presencia de este miembro de la familia Real.

Los que sí que acudían eran los miembros de Compromís de la coalición Més Gandia, aunque aseguraban que no reconocían “la presencia de un miembro de una monarquía impuesta”.