Dos presuntos casos de acoso escolar se han dado a conocer públicamente por los padres en el Colegio Botànic Cavanilles de Gandia. Uno de ellos, sobre un niño de cuarto de primaria, se ha denunciado en el juzgado, mientras que en el segundo, el de una niña de sexto de primaria, de momento no se ha interpuesto denuncia aunque la adolescente está de baja y no acude a clase desde hace una semana. Desde el propio centro, la directiva ha señalado a Radio Gandia SER que se ha aplicado el protocolo que marca la Conselleria.

Leire, de 12 años, sin embargo, sí se siente acosada. Afirma haber recibido insultos y vejaciones, tanto a ella como a sus padres, una situación que le ha llevado al psicólogo, dejarse las clases, e incluso medicarse para poder dormir por las noches. El año que viene irá al instituto y teme no poder hacer amigas. Su madre, Raquel, dice que han intentado por todos los medios poner solución a este asunto.

Una treintena de padres del centro han firmado un comunicado en el que piden al centro que les den información sobre los casos de acoso escolar y aunque reconocen que se ha aplicado el protocolo de la conselleria, lamentan “la poca transparencia” del centro.

Los padres también denuncian en el comunicado que el centro aplicará una “mezcla” de los alumnos de cuarto, argumentando que se basa en cuestiones pedagógicas. No obstante ellos consideran que es una falta de capacidad para resolver los casos de acoso escolar. Nos lo ha contado Cristina García, una de las representantes de los padres del Botànic Cavanilles en el Consell Escolar.