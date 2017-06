El Ayuntamiento de Daimús ha ampliado la auditoria que está realizando a las cuentas del consistorio por lo que abarcará no solo de 2017 a 2011 sino hasta 2002. Se escribe así un capítulo más del caso del fraude, que les avanzamos hace varias semanas, en el que está implicado un funcionario del consistorio por apropiación indebida. Y es que, según ha podido saber esta redacción de informativos, en el Ayuntamiento de Daimús han detectado que también de 2011 a 2002 ha habido traspasos a cuentas particulares y no solo al funcionario investigado sino a su entorno familiar. Durante 15 años al parecer se desviaba dinero del pago de las facturas de la luz hasta a 3 cuentas particulares que nunca superaron los 2.500 euros al mes pero que podrían sumar más de 1 millón de euros. Recordemos que el gobierno municipal de Daimús presentaba una denuncia a la Fiscalía que se encuentra investigando este caso e incluso el funcionario comparecía ante el juez el pasado 31 de mayo aunque se acogió a su derecho a no declarar.