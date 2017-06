El portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Prieto, ha cerrado el ciclo de entrevistas en Radio Gandia SER, con motivo de los dos primeros años de legislatura. Prieto considera que el Gobierno de la ciudad ha sabido hacer frente a las “urgencias y las emergencias” que la hipoteca económica de la ciudad imponía al Ayuntamiento.

El socialista ha afirmado que “se abre ahora una nueva etapa para Gandia” a pesar de la actitud del PP “que no ha estado en la búsqueda de la solución” a los problemas que los mismos populares habían dejado. Por el contrario, dice Prieto, Ciudadanos, a pesar de las distancias ideológicas, sí ha sabido estar a la altura de las circunstancias. El Portavoz del PSOE ha avanzado que el Gobierno tiene sobre la mesa proyectos como la licitación del transporte público de la ciudad, el servicio de la ORA y la grúa, o el más inmediato y que será llevado el lunes 19 de junio a la Junta de Gobierno: la licitación del servicio de Escoletes.

Sobre las declaraciones del portavoz de Ciudadanos, Ciro Palmer, que de manera sorprendente afirmaba en Radio Gandia SER, que todavía no tenía claro si aceptaba o no las nuevas delegaciones de el Gobierno le había ofrecido, José Manuel Prieto afirmaba que el ofrecimiento sigue en pie. El socialista confirmaba la existencia de un decreto de alcaldía donde se daba cuenta del traspaso de estas delegaciones.