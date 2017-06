El Ayuntamiento de Gandia inicia el procedimiento de licitación del servicio de les Escoletes

El servicio se licitará de manera directa y tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables a dos más

José Manuel Prieto, portavoz Gobierno de Gandia. Foto: Àlex Oltra. El Ayuntamiento de Gandia ha incidido el procedimiento de licitación del servicio de Escoletes de la ciudad con la aprobación, el lunes 19 de junio en la Junta de Gobierno, de los pliegos técnico y administrativo de la contrata. La actual contrata del servicio, aunque finaliza este mes de junio, continuará hasta que se produzca la adjudicación definitiva que podría producirse, según el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, a lo largo de este verano o condiciendo con el inicio del próximo curso. El servicio se licitará de manera directa y no negociada como la actual contrata. Además tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable a dos más. Por lo que respecta al baremo de puntuación, los criterios económicos serán valorados hasta 50 puntos, mientras que los 50 puntos restantes se atribuirán al proyecto educativo y de gestión.

José Manuel Prieto ha advertido de que en la nueva contrata el Ayuntamiento no asumirá, obligado por el Plan de Ajuste, ningún sobrecoste o medida compensatoria que se pueda derivar de la gestión de la mercantil adjudicataria. Por otra parte, Prieto ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los padres, no solo con la garantía de la continuidad del servicio, sino también porque este “será irreprochable”. Por cierto, el pliego de condiciones del servicio de Escoletes de Gandia recoge el compromiso de subrogación del actual personal educativo del servicio.

Respecto a los precios, Prieto ha indicado que dependerán de los abonos, y aunque se ha establecido un precio base, “éste solo es orientativo”. No obstante, el edil socialista ha asegurado que “serán precios razonables”.

Por último, y ante la posibilidad de que la Generalitat pueda en un futuro asumir la gestión, o parte de la gestión de les Escoletes de la Comunitat, José Manuel Prieto ha indicado que la puerta está abierta para estudiar de qué manera se encajaría esta circunstancia con la empresa adjudicataria.





José Manuel Prieto, concejal Administración



