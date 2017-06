El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gandia ha denunciado que la pasarela del final de la playa de Gandia, la denominada Senda Azul, sigue a jueves 22 de junio, segundo día de verano, sin rematarse.

El concejal popular, Pepe Just, ha recordado que se trata de una actuación anunciada en septiembre de 2016, y que pese a que el Gobierno de Gandia ha dispuesto de casi un año para desarrollar la obra, asegura que se ha esperado al inicio de la temporada alta para acometer esta intervención. De igual modo, Just se ha referido a otro ejemplo que demuestra, según su punto de vista, la falta de previsión del Ejecutivo local, como es el lamentable estado que presenta el escenario situado al inicio de la platja Nord, que se encuentra lleno de desperfectos tras los temporales padecidos a principios de año. Por su parte, el Gobierno local ha respondido que las obras en la Senda Azul se están ejecutando “en tiempo y forma”. Es más, el Ejecutivo municipal plantea que han sido los populares los que han provocado el verdadero retraso en la ejecución de esta infraestructura, ya que en la anterior legislatura no se llevaron a cabo actuaciones para la mejora de esta pasarela. Desde el Gobierno local concluyen que, tal y como está previsto en el plan de obras, los trabajos en la Senda Azul finalizarán este mismo mes de junio.