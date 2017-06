El gobierno de Gandia se niega a devolver 63.000 euros a la empresa que compró el solar para Decathlon

Aseguran que quedan por cumplir cláusulas del contrato como la creación de 198 puestos de trabajo

Solar en el Polígono Benieto de Gandia. Foto: Google Maps. El gobierno municipal de Gandia ha acordado no devolverle a la empresa Carney S.L. el aval, que en su día depositó esta mercantil, para formalizar el contrato de compraventa del solar municipal donde se ubica la empresa Decathlon, en el polígono Benieto. La empresa ha solicitado al Ayuntamiento de Gandia que le devuelva los 63.350 euros de fianza depositados a la firma del contrato pero el consistorio ha mostrado su negativa en base a los informes elaborados por los técnicos municipales.

Estos advierten de que la mercantil “Carney S.L.” no ha justificado, hasta el momento, el cumplimiento de varias de las obligaciones previstas en las cláusulas del contrato, entre ellas, la creación de 198 puestos de trabajo y la instalación de un restaurante de comida rápida, además de una estación de servicio low cost en la zona donde está ubicado Decathlon. La mercantil adjudicataria del solar ha interpuesto un recurso de reposición tras conocer los informes de los técnicos municipales pero el consistorio ha desestimado dicho recurso alegando que la oferta presentada en su día por la mercantil adjudicataria es de carácter vinculante y por tanto, debe cumplir todos los compromisos adquiridos. Tras darse a conocer este asunto en la Junta de Gobierno Local, el grupo municipal del PP ha calificado al ejecutivo de “poco diligente”. El portavoz de los populares, Víctor Soler, ha conminado al gobierno de PSOE y Més Gandia a que haga cumplir el contrato a esta empresa con las mejoras a las que se comprometió en su día, y muy en particular, la creación de casi 200 puestos de trabajo. Tras las críticas del PP, el coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ha salido en defensa de la actuación del gobierno. El socialista ha señalado que el ejecutivo ha sido diligente porque en ningún momento ha devuelto la fianza a la empresa adjudicataria y no lo hará hasta que la mercantil acredite todas las mejoras a las que se comprometió en su día, a la hora de adquirir este solar municipal.





[ Víctor Soler, portavoz PP ]



[ Vicent Mascarell, coordinador Urbanismo ]



Otras noticias de SER ]