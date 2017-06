616 alumnos de infantil están matriculados para el próximo curso escolar en Gandia. Así lo ha señalado la concejal de Educación, Laura Morant, tras la finalización de la comisión de escolarización de primaria. Aunque este proceso ya ha finalizado y aún no se sabe el número de escolarizados en este ciclo, Morant asegura que todos los alumnos tendrán plaza asegurada en algún centro educativo de la ciudad. Sobre la escolarización de infantil aunque el servicio de Escoletes aún no se han adjudicado, dice Morant que todo el proceso sigue adelante. Y el grupo municipal del Partido Popular exige al gobierno de Gandia que explique qué pasará el próximo curso tras la ratificación de la suspensión del decreto del plurilingüismo. Los populares advierten de que el Decreto está suspendido, con lo que sigue plenamente vigente el sistema anterior de 2012. La concejal del PP, Marta Cháfer, afirma que los padres les han trasladado su inquietud sobre qué pasará el próximo curso ya que hay que matricularse y comprar los libros, y desde el gobierno, dicen, no se les informa de los cambios.