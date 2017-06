Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Gandia, en colaboración con la Policía Local de Gandia, han conseguido liberar a una culebra que había quedado enredada en una red de recogida de pelotas de un campo de golf en Gandia.

Cuando los agentes llegaron al punto exacto donde se encontraba el reptil, tras recibir el aviso de la Policía Local, comprobaron que se trataba de una culebra bastarda, una especie autóctona, que lograron liberar para devolverla a su medio natural.

Desde el servicio del Seprona recuerdan que, ante el hallazgo de una culebra, si no se encuentra herida o atrapada, hay que ignorarla. Si no se siente acorralada huirá. Pero si se encuentra herida o atrapada, el Seprona aconseja que no se le manipule porque existen infinidad de especies y algunas son venenosas. Lo más recomendable, ante cualquier incidencia, es ponerlo en conocimiento del 112, que tomará las medidas oportunas para su recogida y vuelta al medio natural.