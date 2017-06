Más de 200 denuncias se presentan cada verano en Gandia por fraudes en alquileres de apartamentos

La Policía Local de la ciudad publica una serie de consejos para evitar ser víctima de cualquier fraude a la hora de alquilar

Imagen de archivo de la playa de Gandia. Foto: Redacción. Atención a los fraudes a la hora de alquilar un apartamento turístico. Estar informado y ser precabido es la única manera que tienen los turistas de evitarlos. El jefe de la policía local de Gandia, Marc Cuesta, ha explicado, en su espacio de Radio Gandia SER "La policía responde", que a lo largo del verano, en Gandia se pueden registrar entre 200 y 300 denuncias por fraude en alquiler de apartamentos. Los fraudes más habituales son que el alojamiento tenga menos habitaciones de las que publicita o que no tenga los servicios que anuncia, como piscina o gimnasio. En algunos casos se ofertan apartamentos en primera línea que en realidad están en tercera o quinta o en el peor de los casos, se alquilan apartamentos que ni siquiera existen. Por todo ello, Marc Cuesta hace algunas recomendaciones como que se contrate el servicio a través de una agencia o persona registrada, que el apartamento que se alquila tenga un precio de mercado, desconfiar de precios muy por debajo del resto de anunciantes, no pagar por adelantado, y si damos una señal, que sea insignificante. También, pedir los datos personales del arrendador. Otros consejos de las asociaciones de consumidores Desde las asocicaiones de consumidores, como FUCI, Federación de Consumidores Independientes, se aconseja además consultar el número de personas que han alquilado previamente ese alojamiento y desconfiar de los anunciantes que no te proporcionan un numero de teléfono fijo perfectamente identificable donde puedas localizarlos.



También nos recuerdan que es obligatoria la entrega de recibo y se recomienda a los consumidores solicitarlo siempre. Se se contacta por teléfono fijo o móvil, hay que procurar guardar todos los mensajes recibidos y enviados, así como el número de teléfono.

Otra medida de seguridad es solicitar al anunciante que te remita por fax y en un sólo folio la fotocopia de su DNI por ambas caras, un recibo del último IBI o nota simple de la última inscripción registral del alojamiento.

Por último si el consumidor se siente estafado no hay que dudar y debe presentar una denuncia en la comisaría de Policía Nacional o cuartel de la Guardia Civil.





