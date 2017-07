Once horas sin vigilancia en el hospital comarcal por la huelga de trabajadores de seguridad

La empresa no ha previsto los servicios mínimos y los trabajadores de seguridad han pedido la presencia de la Policía Nacional para la vigilancia

Cartel que anuncia la huelga en el Hospital Francesc de Borja. Foto: Redacción. Los problemas se le acumulan a la Conselleria de Sanidat, y por extensión también al hospital Francesc de Borja de Gandia, dado que tienen convocadas a partir del lunes, 3 de julio, hasta dos huelgas internas. Una de ellas afecta a un sector tan sensible como es el de las ambulancias, que llevará cabo una protesta para manifestar el rechazo al pliego del servicio de transporte de la Generalitat Valenciana, y el otro al de la seguridad privada del centro. Tanto UGT como Comisiones Obreras reclaman al gobierno autonómico que incluya “cláusulas sociales” en los pliegos. En concreto, los sindicatos exigen al Consell que no siga primando en sus licitaciones a “aquellas empresas que realizan bajas temerarias justificadas en las reducciones salariales y la precarización de las condiciones laborales que les posibilita la reforma laboral, y a las que el actual pliego no pone ningún límite”.

Los sindicatos reclaman a la Generalitat un servicio de calidad que garantice condiciones laborales dignas. Al respecto, exigen que se garantice el cumplimiento del convenio colectivo sectorial autonómico durante la duración de la contrata, penalizándose su incumplimiento con la pérdida de la concesión, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal que no disponga de la titulación de Técnico en Emergencias Sanitarias, además de contemplar la formación continua de los trabajadores y la conciliación de la vida laboral y familiar.

En definitiva, con la huelga se pretende reivindicar que el pliego garantice salarios dignos y estabilidad en el empleo “primando lo social sobre lo económico”. Respecto a la duración de la protesta, UGT ha convocado paros desde el 3 al 7 de julio. En el caso de CCOO, la posición es más dura, ya que anuncian que si la Conselleria no cambia estos pliegos propondrá una huelga indefinida en toda la Comunitat Valenciana. Por cierto, al parecer la empresa encargada de la vigilancia en el hospital de Gandia no ha comunicado los servicios mínimos, lo que ha provocado que todos los trabajadores hayan secundado la huelga, lo que ha dejado al centro sanitario sin vigilancia privada.

El hospital comarcal ha estado más de 10 horas sin vigilancia. Exactamente desde las 00.00h de la noche, de este lunes 3 de julio, hasta las 11.00h de la mañana, tal como nos ha explicado José Enrique Rovira, representante del sindicato USO. Eso sí, se ha reclamado la presencia de agentes de la Policía Nacional para que se hagan cargo de las labores de custodia y vigilancia y según ha explicado, José Enrique Rovira, la Conselleria de Sanitat, ha contratado de forma urgente a otra empresa que se ha hecho cargo de la vigilancia a media mañana.

Los representantes de los trabajadores han enviado a la Delegación del Gobierno un escrito para que ésta solicitara a la empresa adjudicataria el establecimiento de los servicios mínimos. José Enrique Rovira ha adelantado que, el martes 4 de julio, los trabajadores mantendrán una entrevista con subsecretario de la Conselleria de Transparencia, Alfonso Puncel, ya que consideran que la empresa no mantiene los requisitos al subcontratar a otra que les ha impuesto condiciones precarias



