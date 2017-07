El PP de Gandia critica el abandono de los locales de la Plaça Tirant que hace un año se tenían que inaugurar

El Gobierno asegura que la obra definitiva se adjudicará ya y que en la Fira i Festes estarán inaugurados

Obras de mejora de los locales de la Plaça Tirant de Gandia. Foto: Àlex Oltra. El grupo municipal del PP ha salido a la palestra para criticar la gestión del Gobierno de la ciudad en la Plaça del Tirant de Gandia, una infraestructura que sigue sin tener, según denuncian los populares, un uso definido por parte del Ayuntamiento. El portavoz del PP, Víctor Soler, ha señalado que este es un buen ejemplo de “gestión chapucera” por parte del ejecutivo en la presente legislatura. Soler ha afirmado que en dos años de gobierno, éste ha sido incapaz de dar una utilidad a una plaza que sigue arrastrando los problemas de la mala gestión de anteriores gobiernos del PSOE. No obstante, Víctor Soler ha centrado la base de la critica de los populares en los contratos que se han realizado para la adecuación de los locales de la plaza: primero con un concurso de ideas, más tarde con una primera actuación que costó 240.000 euros, a cargo de la Diputación de Valencia, y ahora con la licitación de una segunda obra de adecuación, por valor de algo más de 117.000 euros, de fondos municipales.

El PP, ha dicho Soler, no entiende que con las primeras obras, las casetas de la Plaça Tirant no se hubieran puesto en funcionamiento cuando la propia alcaldesa, en abril de 2016, anunciaba que en el plazo de un mes, es decir en mayo de ese año, ya estarían activas. A día de hoy, indica Soler, los locales en principio destinados a funciones administrativas, están “abandonados, sucios” y presentan una penosa imagen. El encargado desde el Gobierno de dar respuesta a estas críticas ha sido el coordinador de Urbanismo. El socialista Vicent Mascarell, ha puesto de manifiesto que estas criticas de los populares se producen precisamente 24 horas antes que se resuelve la licitación de las obras de las casetas, previsto para el miércoles 5 de julio, en un proyecto al que se han presentado tres empresas. El responsable de Urbanismo ha concretado que las obras comenzarán este mes de julio, y que durarán 2 meses. Con estos plazos, en la Fira i Festes los locales podrían estar en pleno funcionamiento. Mascarell ha acusado al PP de no haber resuelto la situación de la Plaça Tirant en los cuatro años de mandado de los populares.







