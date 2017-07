El gobierno de España, a través de su delegación en la Comunitat Valenciana, ha comenzado a distribuir más de 9 millones de kilos de alimentos básicos, casi 8 millones de euros, para atender a las personas más necesitadas. A la Safor llegarán 37.000 kilos de esas ayudas que se repartirán a través de Cruz Roja.

El presidente de Cruz Roja Gandia, Toni Martí, ha explicado a Radio Gandia SER que las ayudas llegarán en breve y se repartirán a 194 familias de la comarca, en total 579 personas. Una vez lleguen los alimentos, estos serán repartidos por voluntarios de Cruz Roja en el plazo de una semana aproximadamente.



Los alimentos proceden del Fondo Europeo de Ayuda Alimentaria, de los excedentes de producción de la Comunidad Europea, y permite entregar, aproximadamente, un carro lleno de comida 3 veces al año a las familias. Toni Martí ha explicado que desde la Safor solicitan especialmente alimentos infantiles y cada vez más sin carne de cerdo para servir a la población musulmana.



Precisamente se han incorporado los tarritos de fruta y se han eliminado los de pollo porque los musulmanes no los consumían por si llevaban trazas de otras carnes. Además, como novedad, se ha incorporado el cacao soluble y los garbanzos cocidos, y no crudos, porque muchas familias no tienen siquiera recursos para poder cocerlos. Así lo ha explicado el delegado del gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.