Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandía a dos hombres de 28 y 63 años, de origen español, como presuntos autores de los delitos de simulación de delito y estafa tras denunciar el robo con violencia e intimidación, a la salida de un parking, de los maletines con relojes que portaban cuando en realidad se los habían hurtado. Los ahora arrestados habían comunicado el robo al seguro de la marca de joyería en la que trabajan para su indemnización.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de un robo con intimidación que había ocurrido, el día 1 de junio, a la salida de un parking público de Gandia, en la que dos personas al parecer extranjeras, de países del este, habían intimidado a dos hombres por la espalda con un objeto punzante y se habían apoderado de cuatro maletas con 69 relojes valorados en 39.970 euros, que iban a mostrar a una joyería de esa localidad.

Durante las investigaciones, los policías averiguaron que en realidad los hombres no habían sufrido ningún robo, si no que en un algún descuido habían sufrido un hurto de las maletas, al haberlas dejado en el interior del coche en el que viajaban, en algunas de las paradas que habían realizado en Benidorm y Denia. Las supuestas víctimas a sabiendas al parecer que la empresa para la que trabajaban tenía un seguro que cubría los robos con violencia e intimidación y no las pérdidas o hurtos habrían denunciado un robo con intimidación con un objeto punzante a la salida del parking. Como consecuencia de las investigaciones y tras realizar las comprobaciones oportunas los policías los detuvieron como presuntos autores de los delitos de simulación de delito y estafa. Los detenidos, sin antecedentes policiales, tras ser oído en declaración fueron puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen requeridos.