El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gandia ha vuelto a denunciar lo que califica de “desinformación y mala gestión de les escoletes” por parte del ejecutivo local. En este sentido, se han reafirmado en que los precios de les escoletes subirán ostensiblemente a partir del próximo curso. La concejal popular, Marta Cháfer, ha añadido que la gestión no estará lista para la fecha de inicio del curso el 4 de septiembre y por tanto el servicio no estará disponible. Además, aseguran los populares que en julio no habrá bonos de la conselleria d'Educació y por ese motivo el precio se incrementa con la consecuente bajada de la matriculación.

La concejal de educación, Laura Morant, ha contestado que el PP miente en cada uno de los puntos y sólo quiere crispar a la población. Morant explica que en julio nunca ha habido bonos de la conselleria por lo que el aumento de precios es normal; respecto a los precios para el próximo curso, señala que la conselleria ha cambiado los criterios y ahora cada familia pagará en función de su renta familiar; y lo más importante, afirma que en septiembre les escoletes estarán abiertas porque GEIM se hará cargo de la gestión hasta que finalice el proceso de contratación.

Guerra de cifras y precios entre el gobierno local y el PP. Los populares aseguran que Les Escoletes costaban 100 euros, más 57 euros de comedor, y que ahora se duplicarán y el precio será 208 euros, más 72 euros de comedor. La concejal de Educación asegura que habrá bonos de ayudas para los padres. Para los niños de 0 a 3 años las ayudas van de 75 a 200 euros, para niños de 2 a 3 años entre 70 y 120 euros y para los de 3 y 4 años de 80 euros a 140.