Los temporales de este invierno han provocado, ya lo saben, la pérdida de arena en algunas playas de la comarca, como es el caso de Daimús. Esta población tiene la playa a punto para la temporada turística pero según ha destacado, a Radio Gandia SER, el alcalde de Daimús, Javier Planes, en algunos puntos todavía falta arena que no se ha regenerado a tiempo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Además, el último temporal que llenó la playa de cañas, ha dejado astillas por la arena que la maquinaria no ha podido retirar y se está limpiando a mano. Planes ha explicado que el Ministerio debería poner una solución definitiva a la pérdida de arena y en vez de hacer aportaciones puntuales, aplicar las medidas registradas en un estudio elaborado por la Universitat Politècnica de València. Playa de Daimús llena de cañas tras los temporales de invierno. No obstante, Planes insiste en que la playa está preparada para afrontar la temporada y los servicios de informadores turísticos y Cruz Roja, sumado con actividades de gimnasia de mantenimiento, zumba, ludoteca y actividades deportivas, están ya en marcha. Y como novedad este año, dice Planes que se ha instalado una nueva posta sanitaria en la zona norte de la playa.