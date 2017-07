El Ayuntamiento de Gandia exigirá a los promotores de eventos al aire libre, como conciertos y otras actuaciones musicales, una auditoría acústica previa al acontecimiento musical, además de un control del sonido durante el mismo, y una auditoría final que deberá presentarse en una plazo de 24 horas. Recogiendo experiencias de ciudades como Barcelona o Madrid, que ya aplican esta medida desde hace tiempo, Gandia se convierte así en una de las primeras, si no la primera ciudad de la Comunitat en controlar los decibelios permitidos en cada concierto. Los niveles, según ha explicado el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, variarán según la zona o las características del lugar donde se programe la actuación. Esta auditoria no solo permitirá el control, sino que también servirá de autocontrol a la empresa promotora del evento. El incumplimiento de los niveles marcados podría acarrear una sanción económica, incluso la suspensión de la actuación.

Mascarell ha explicado que este pasado fin de semana se realizó una experiencia piloto en un concierto programado por una discoteca al aire libre, y asegura que “ha funcionado”, dado que las quejas de vecinos y residentes, han sido las mínimas.

El responsable de Urbanismo ha afirmado que el Ayuntamiento va a seguir la línea de no prohibir conciertos, sino que éstos estén programados según unas normas y parámetros acústicos que no ocasionen molestias a los vecinos. Los gastos de esta auditoría correrán a cargo de las empresas promotoras.

Precisamente hemos hablado con Pepe Morant, promotor de la empresa “Produceme”, la mercantil que ha organizado los conciertos de este verano en Gandia. La medida de la auditoria acústica que ha anunciado, en la mañana del viernes 7 de julio, el Gobierno de Gandia, a Morant no le pilla de sorpresa porque asegura, la promotora musical la realiza habitualmente en todas las actuaciones que promueve, la exijan o no las administraciones. Todo depende, afirma Pepe Morant, del municipio o Comunidad Autónoma donde se celebre el evento.

Ampliación de horarios Por otra parte, el Ayuntamiento de Gandia y acogiéndose a un decreto de la Generalitat, permitirá durante los meses de julio y agosto, la ampliación de los horarios a establecimientos hosteleros de la ciudad. Se trata de una petición de la Asociación de Hosteleros del Raval Prado i Centre Històric de Gandia, que el Gobierno local ha atendido dada la cantidad de eventos socio culturales programados también en Gandia ciudad durante este verano. Esta ampliación de horarios se restringe a bares, restaurantes, cafeterías y heladerías que podrán cerrar a las 02.30h de la madrugada. La medida no afectará a pubs y discotecas que pueden cerrar más tarde.