Grandes expectativas de ocupación turística en este mes de julio. Este fin de semana el aspecto de la playa de Gandia y de la Safor, ha sido inmejorable en general. Se ha notado, y mucho, la presencia masiva de visitantes y turistas en las playas y paseos marítimos.

La temporada turística en Gandia para este verano se prevé “mejor” que en ediciones anteriores si hablamos de ocupación hotelera. La mejora no sólo viene dada por las cifras, sino porque las reservas se hacen con antelación y también hay más consumo.

Así lo ha señalado a Radio Gandia SER el presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la comarca, Vicente Frasquet, quien, por otra parte, asegura los precios solo se han actualizado con el IPC y estos, dice, son muy buenos si se comparan con la oferta actual de plazas.

Un año más, Frasquet afirma que en Gandia hacen falta más plazas hoteleras, de 2.000 en adelante, porque considera que la competencia siempre es buena. Otro dato a destacar por la asociación es que se ha roto la tendencia, de hace 5 o 7 años, y ahora el cliente ya no espera a las ofertas de última hora sino que reserva con mucha antelación.