El 16 de marzo de 2018 será festivo para todos los alumnos de Gandia

El Consell Escolar ha acordado por unanimidad que los alumnos de colegios e institutos de Gandia no tengan clase el primer día de Fallas

Imagen de archivo de las fallas de Gandia. Foto: Redacción. El Consell Escolar de Gandia ha acordado, prácticamente por unanimidad, designar el 16 de marzo de 2018 como festivo no lectivo, por lo que no habrá clase en colegios e institutos en el primer día de Fallas.

Por esta razón, la Federació de Falles de Gandia se felicita por esta decisión que va a propiciar que los escolares puedan celebrar los 4 días de fallas, del 16 al 19 de marzo, y agradecen la sensibilidad del Consell Escola con la fiesta fallera, fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el caso de Gandia Bien de Interés Cultural.

El hecho de que el día 16 sea festivo nunca ha sido una novedad hasta que el año pasado el consejo escolar votó, en un primer momento que no fuera lectivo, lo que causó el rechazo de todo el colectivo fallero y finalmente el órgano de representación educativo rectificó. A falta de la ratificación por parte de la Conselleria, este año, el 16, día en que se celebra el bautizo y se entregan los premios, será festivo.





