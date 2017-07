Los empresarios del sector turístico lo llevan advirtiendo desde hace unos años. Primero fue el sector de alquiler de apartamentos que reclamaba mayor control con los apartamentos no reglados, y ahora las quejas llegan de los campings. Además, también hemos conocido que varios hoteles funcionan en Marxuquera sin ningún tipo de licencia. El presidente de la Asociación de Campings de Valencia y Oliva, el olivense José Frasquet, declaraba en Hoy por Hoy Gandia que en el término municipal de Oliva tenían constancia del alquiler turístico ilegal de casetas de madera. Frasquet ha apelado a la regulación de todos los establecimientos turísticos para evitar la competencia desleal y solicita a las administraciones que pongan solución a este problema. También en el sector hotelero hay establecimientos abiertos que no disponen de licencia de actividad, en concreto en Marxuquera, según han confirmado fuentes municipales. Las mismas fuentes explican que la administración no actúa si no hay denuncia, por lo que hasta 3 establecimientos hoteleros están hoy en día abiertos sin licencia. Los establecimientos, más que como hoteles, funcionan como casas rurales o alquiler de habitaciones, a pesar de que la ley no permite la implantación de este tipo de alojamientos en términos municipales que limitan con costa, por lo que sólo pueden tener calificativo de hotel.

La proliferación de estos establecimientos ilegales genera dos problemas, ha explicado el presidente de la Asociación Hotelera de Gandia, Vicente Frasquet: por un lado atenta contra el consumidor y por otro, supone una competencia desleal a otros tantos hoteles reglados que cumplen con las normativas y pagan los impuestos. El caso de los establecimientos hoteleros ilegales de Marxuquera, es muy similar, dice Vicente Frasquet al alquiler de apartamentos no reglados.