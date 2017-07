El politólogo francés, Sami Naïr, ofrecía, el lunes 17 de julio, la conferencia inaugural de la 34 edición de la Unviersitat d’Estiu de Gandia. Un acto que contaba con la presencia de la directora general de Universidades, Josefina Bueno, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el rector de la Universitat de Valencia, Esteban Morcillo, y el director del Centre Internacional de Gandia, Emili Aura.

Sami Naïr, que además es Doctor Honoris causa por la Universitat de Valencia, hizo un resumen de la situación de la Unión Europea desde su creación, porque según dijo, “no podemos comprender lo que está pasando sin hacer autocrítica del pasado”. La principal solución para que la ciudadanía vuelva a confiar en Europa, apuntaba Sami Naïr, es la política social, la estabilidad y por tanto la creación de una política real de empleo.

Sami Naïr participaba en el acto de inauguración de la Universitat d’Estiu de Gandia que progatonizaron el rector de la Universitat de Valencia, Esteban Morcillo, la directora de Universidades, Josefina Bueno, y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. Destacaron la necesidad de que la ciudad continue apostando por esta cita anual que invita a la reflexión en los temas de actualidad que nos afectan directa o indirectamente.



TeleSafor les ofrecía en directo esta conferencia inaugural que pueden volver a ver en la web telesafor.com en el apartado de programas especiales.

La Universitat d'Estiu Gandia, martes 18 de julio.

La Universitat d’Estiu de Gandia ha presentado el martes el curso “Alimentació i salud: no hi ha lloc per a la incertesa”, en el cual se pretenden desmontar mitos y falsas creencias en estos ámbitos. Profesores de la Universitat de València de distintos campos como la parasitología o la medicina preventiva, son los encargados de realizar las ponencias sobre temas de actualidad como el despilfarro de alimentos o las bacterias resistentes a los antibióticos.

Hortensia Rico, microbióloga y coordinadora del curso, ha asegurado que las informaciones sesgadas y mitos son más frecuentes en el mundo de la alimentación. Rico ha hablado también de estudios y modas en este ámbito que pueden ocultar intereses económicos de la industria alimentaria.

Por lo que se refiere a las actividades abiertas, la UEG ha organizado esta tarde a las 20.00 horas una mesa redonda titulada “Com planificar la conservació de la Natura en el Segle XXI?”, y celebra esta noche a partir de las 22.30 horas, en el jardín de la Casa de la Marquesa de Gandia, un concierto gratuito de los intérpretes de música catalana, Maria Arnal y Marcel Bagés.