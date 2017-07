Tan solo 24 horas después de que el grupo municipal de Ciudadanos reivindicase la creación de un bulevar en la carretera Nazaret-Oliva a su paso por la playa, el coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ha asegurado que este proyecto no solo ya existe, sino que será presentado “esta misma semana” por el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant. El socialista ha asegurado que de hecho “esta es una de las últimas gestiones de Diana Morant como diputada antes de dejar su cargo”. Lejos de las dudas que sobre este proyecto planteaba Ciro Palmer, el coordinador de Urbanismo no solo ha asegurado que el proyecto estará ejecutado antes de que acabe la legislatura, sino que cuenta con una inversión de 2 millones de euros, que sufragará la propia Diputación que después cederá la titularidad de la vía al ayuntamiento. Esta información sobre la construcción del bulevar en la Nazaret-Oliva se facilitó a todos los miembros de la comisión de Urbanismo de Gandia, entre los que se encuentra el concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, por lo que sorprende que Palmer exigiera, el martes 18 de julio, la ejecución de una obra que en apenas unos días se va a presentar. Vicent Mascarell no ha querido referirse a este asunto y afirma que el gobierno está satisfecho de poder contar con el apoyo del edil de Ciudadanos.