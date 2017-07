El grupo municipal del PP ha acusado al Gobierno de Gandia de querer cerrar las terrazas de los establecimientos hoteleros. Los populares han denunciado la apertura por parte del consistorio, el fin de semana del 15 y 16 de julio, de tres expedientes con advertencia de cierre, a tres hoteles de la playa: el Hotel Safari, el Hotel Gandia y el Tres Anclas.

Estas notificaciones han llegado tras las denuncias, a causa del ruido producido por la ambientación musical de las terrazas, interpuestas por vecinos del entorno de los establecimientos. Unas denuncias que según los populares, y según recoge un escrito remitido al ayuntamiento por la propia Asociación Hotelera de Gandia, no fueron comprobadas.

El concejal del PP, Guillermo Barber, ha acusado a la alcaldesa, Diana Morant, responsable municipal de Turismo, de aplicar medidas como esta “en plena campaña turística”. Es más, el popular ha afirmado que la palabra “cierre” es la que resume la gestión del actual gobierno en materia turística. El PP lamenta que el Gobierno, según asegura Barber, no se haya sentado con el sector para solucionar este asunto, a los que ahora se les exige un limitador o un estudio acústico a la hora de programar una actuación en las terrazas.

La versión del gobierno de Gandia Desde el Gobierno Municipal, el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, ha asegurado que de momento no hay ninguna sanción económica y que los tres establecimientos, ahora tienen varias semanas para regularizar sus actividades en la vía pública.



El socialista ha afirmado que el Gobierno ha mantenido reuniones con el sector hotelero, la última hace 15 días, donde se ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular las actividades de las terrazas de los establecimientos. Mascarell, ha advertido que en este caso las notificaciones forman parte de “un procedimiento reglado donde la administración local solo actúa por las denuncias de los vecinos del entorno”.