El acto de la Diana dels Moros i Cristians d'Oliva se hará aunque sin los tradicionales arcabuces

La Subdelegación de Gobierno no ha dado los permisos pertinentes y en peligro han estado los actos del Desembarco y la Reconquista

Acto de la Diana con los tradicionales arcabuces en Oliva. Foto: Redacción. La Junta Directiva de la Federación de Moros y Cristianos de Oliva se ha visto obligada a transformar el acto de la “Diana”, programado para el próximo viernes a las 8.00h de la mañana, después de que la Subdelegación del Gobierno en Valencia no les haya concedido permiso para disparar los tradicionales arcabuces con los que los Moros y Cristianos se encargan de despertar a los ciudadanos en plenas fiestas. Así las siguientes imágenes no se volverán a repetir, de momento, en las fiestas de Moros i Cristians de Oliva.

Según ha señalado el presidente de la entidad festiva, Sergio Bañuls, la transformación del acto de la “Diana” ha sido el mal menor, dado que también han peligrado el disparo de arcabuces en los actos del Desembarco y la Reconquista. Bañuls ha lamentado las enormes trabas administrativas que ha puesto Subdelegación de Gobierno, organismo que, a su entender, lo que pretende, a largo plazo, es eliminar la arcabucería de las fiestas. A pesar de este contratiempo nada podrá deslucir las fiestas de Moros i Cristians de Oliva que contarán en esta edición con un total de 1.500 festers, 300 más que el año pasado. Las fiestas arrancan el jueves 20 de julio con el pregón y que correrá a cargo del pilotari Genovés II. Además, ha anunciado dos novedades para este año: un nuevo castillo para el “Desembarco” y una decoración diferente para l’avinguda Loygorri, pero sin duda lo más destacado será la Entrada Mora, ya que la Filà Tuareg, que es quien ostenta la Capitanía, es la más multitudinaria y se prevé espectacular. Además la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento Oliva ha ofrecido un servicio de autobuses nocturnos para las fiestas de Moros i Cristians entre la ciudad y la playa. Los autobuses funcionarán después de la Nit del Putxero, que se celebra la noche del jueves 20 de julio, y después de la Nit del Desembarcament del viernes 21. Hemos repasado acto por acto la programación con el presidente de la entidad festiva, Sergio Bañuls. Además cabe recordar que tanto la Entrada Mora, el sábado 22 a las 19.30h, como la Cristiana, viernes 21 a las 20.00h, las podrán ver en directo por TeleSafor tanto en la televisión como en internet en la web telesafor.com El Ayuntamiento de Oliva y la Comisión de Fiestas han previsto el siguente programa de fiestas de Moros y Cristianos: Dijous, 20 de juliol: 19.30 h Concentració al Passeig Lluís Vives, des d’on es pujarà cap a la plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc el Pregó Fester, des del balcó de l’Ajuntament, a càrrec de Genovés II, amb la presència d’autoritats i càrrecs festers per a donar començament a les Festes de 2017. Tot seguit, salves d’arcabusseria en honor del pregoner, capitans i ambaixadors. En acabar, totes les bandes que participen interpretaran el pasdoble “Oliva 1990” del mestre Miquel Villar, dirigides pel mestre Manolo Godoy. Tot seguit, arrancada de les esquadres, amb les respectives bandes de música, per baixar fins al Parc de l’Estació. L’acte conclourà amb la hissada de la insígnia cristiana al castell. 00.30 h Després del tradicional sopar del Putxero a les cabiles, entradeta informal a ritme de pasdoble dianer amb la participació popular de tot aquell que vulga. Divendres, 21 de juliol: 12.30 h Entrada de l’Enginy. Organitzat per la Filà Pirates. VIII Entradeta de l’Enginy (del Raval a la Vila) pels carrers Plaça de Sant Roc – carrer de l’Abadia- plaça Casa d’Alonso – carrer de l’Església i acabarà a la plaça de Santa Maria. Cap d’esquadra convidat, Manolo Arnal. 20.00 h ENTRADA CRISTIANA Espectacular entrada de les diferents Filades Cristianes amb el següent ordre: Obertura de l’Entrada Filada Jaume I Filada Mosqueters Filada Masers Filada Pirates Filada Contrabandistes Filada Corsaris – CAPITANIA 2017 Dissabte, 22 de juliol: 00.30 h Gran revetla a la Mitja Galta de la platja d’Oliva amenitzada per una orquestra, fins a l’hora del Desembarcament. 05.45 h Desembarcada del Bàndol Moro a la Mitja Galta de la platja d’Oliva, amb disparada d’un espectacular castell de focs d’artifici i arcabusseria. Ambaixada Mora, batalla i conquesta mora. 12.00 h Visita de cabiles entre les diferents filades acompanyades per les seues respectives bandes de música. 19.30 h ENTRADA MORA Espectacular entrada de les diferents Filades Mores amb el següent ordre: Obertura de l’Entrada Filada Marràqueix Filada Almoràvits Filada Taifes Filada Mudèjars Filada Moriscos Filada Tuareg – CAPITANIA 2017 Diumenge 23 de juliol: 12.00 h Visita de cabiles entre les diferents filades acompanyades per les seues respectives bandes de música. 19.30 h ENTRADA INFANTIL Desfilada dels festers més menuts a ritme de pasdoble dianer. 20.30 h Reconquesta del Castell per part del Bàndol Cristià. Ambaixada Cristiana, focs d’arcabusseria, batalla i reconquesta cristiana. 24.30 h Castell de focs d’artifici i fi de festa.







