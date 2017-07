El grupo municipal de Compromís per Rótova ha recriminado al gobierno local que haya tardado 17 años en abrir el proceso de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos del municipio. Tal como venían denunciando los nacionalistas, un informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Rótova dejaba claro que en diciembre del año 2000 debería haberse licitado de nuevo este servicio, una vez concluida la concesión de la gestión y con ello, la extinción del contrato. Sin embargo, según Compromís, el ejecutivo del PP no sólo convoca este concurso 17 años después sino que además lo hace sin repensar el actual sistema de contenedores, que según los nacionalistas, encarece el servicio notablemente y eleva hasta los 80 euros anuales el recibo.

Es por ello que desde Compromís exigen que la empresa adjudicataria presente obligatoriamente la facturación de manera detallada, y que no incluya en el recibo que pagan los contribuyentes algunos servicios incluidos en la nueva contrata como la limpieza viaria o la recogida y transporte de los restos de poda de los jardines públicos.

Jordi Puig, portavoz de Compromís per Rótova, pide, por último, que el gobierno apueste de forma decidida por incluir en el sistema de recogida de residuos el quinto contenedor, destinado a depositar los restos orgánicos.