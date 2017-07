El Ayuntamiento de Gandia es uno de los 5 consistorios españoles con un riesgo "muy alto de sostenibilidad financiera"

El gobierno local asegura que la gestión del PP dejó las arcas municipales esquilmadas

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Gandia. Foto: Redacción. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, el organismo que vela por el estado de las cuentas públicas, ha dado a conocer un informe en el que alerta de que 32 ayuntamientos españoles se encuentran “en riesgo de sostenibilidad financiera”. Entre ellos figura el consistorio gandiense. La Airef sitúa el Ayuntamiento de Gandia entre los cinco consistorios españoles con un riesgo “muy alto de sostenibilidad financiera” y se basa en tres indicadores para llegar a esta conclusión: el hecho de que presente déficits reiterados en los últimos años, sus elevados niveles de deuda y las previsiones futuras de no reconducir la situación. La pésima situación económica que dibuja este organismo en el caso de Gandia ha sido matizada por el coordinador de Hacienda. Salvador Gregori señala que, efectivamente, como ya advirtió el gobierno cuando accedió a la alcaldía, la situación económica de las arcas municipales era muy grave pero gracias al Plan de Ajuste aplicado desde el inicio de la legislatura, el año 2016 ha terminado con un superávit de 25 millones de euros y la deuda comercial se ha reducido en 50 millones de euros. Gregori reiteraba que el ejecutivo local pretende liquidar toda la deuda comercial en lo que resta de legislatura pero advierte de que el próximo gobierno tendrá que dedicarse a reducir la deuda financiera. Pues bien, esta visión tan optimista o esperanzadora en la economía municipal que planteaba Salvador Gregori, no es ni de lejos compartida por el grupo municipal popular de Gandia. Y así lo ha manifestado el concejal del PP, Guillermo Barber, en los micrófonos de Radio Gandia SER. Barber asegura que el Gobierno de Gandia no ha parado de dar datos falsos sobre la reducción de la deuda municipal.



[ Guillermo Barber, concejal PP ]

[ Salvador Gregori, coordinador Hacienda ]



