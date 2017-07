La piscina municipal de Xeraco permanece cerrada al público desde el pasado jueves, 20 de julio, cuando apareció semi vacía. Debido a ello, el gobierno local decidió cerrarla al público y aprovechar para realizar las tareas de mantenimiento de esta infraestructura que suelen llevarse a cabo en el mes de septiembre. El alcalde y concejal de Deportes, José Tejada, asegura que no conocen los motivos por los que la piscina se ha vaciado, algo que están tratando de averiguar los técnicos municipales. Se da la circunstancia de que la empresa que gestionaba el servicio terminaba la concesión el lunes 24 de julio. El alcalde ha señalado a Radio Gandia SER que esta mercantil se ha desvinculado de lo ocurrido, por lo que el primer edil confía en que los técnicos puedan aclararlo. Mientras tanto, la piscina permanecerá cerrada al público al menos, según Tejada, hasta finales de la próxima semana. El grupo municipal del PP no se cree la versión que ha dado el alcalde y atribuye el cierre de la piscina al hecho de que el ejecutivo local haya llegado tarde, una vez más, al proceso de adjudicación de este servicio. De hecho, la nueva concesionaria, según el PP, no podrá iniciar su actividad en la piscina hasta el próximo viernes, 4 de agosto, tal y como ha publicado en un cartel en sus redes sociales, en el que acusa al gobierno local de mentir sobre la avería en las instalaciones de la piscina municipal.