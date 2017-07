La Safor necesita un Observatorio para que la oferta de empleo se adapte a la demanda

Los empresarios aseguran que tienen trabajo para ciertas especializaciones pero no encuentran candidatos

Ramón Soler, Carmen Fuster y Enrique Orihuel en El Abierto de Begoña del Prado. La comarca de la Safor necesita disponer de un Observatorio que realice un diagnóstico sobre la oferta y demanda de empleo, la formación y el perfil de los desocupados. Sólo así, y con una legislación educativa más flexible, podrían cubrirse los puestos de empleo que ofrecen diversas empresas de la Safor y que no encuentran candidatos a día de hoy por falta de especialización.

Esto es en esencia lo que se ha destacado en el programa El Abierto de Hoy por Hoy Gandia. La directora del IES Tirant lo Blanc de Gandia, Carmen Fuster, ha explicado, junto a los empresarios Enrique Orihuel y Ramón Soler, además presidente del Cercle d’Economia de la Safor, que la comarca necesita un diagnóstico sobre el nivel de paro y la franja de edad afectada o por qué hay demanda de ciclos formativos y no hay ocupación; o cuántos titulados universitarios hacen falta en realidad para cubrir todas las vacantes de empleo. Fuster asevera que en la actualidad no se pueden contestar a todas estas preguntas y por eso considera necesario crear un Observatorio que permita a centros formativos y empresarios tomar decisiones a corto, medio y largo plazo.

