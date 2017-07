El nombramiento como cargo de confianza del periodista Llorenç Abril, aprobado esta semana por el gobierno de Gandia, ha levantado ampollas en el grupo municipal del PP, que ha criticado la contratación de este nuevo asesor tras el cese de Carles Person, que realizaba tareas en el departamento de Protocolo. Cabe recordar que el ejecutivo de PSOE y Més Gandia señaló, en un comunicado, que han contratado a Llorenç Abril para reforzar las tareas de comunicación del Ayuntamiento de Gandia en asuntos relativos a la Semana Santa y en particular, para contribuir a la organización de la Diocesana y para impulsar el expediente que permita que esta celebración sea reconocida como Bien de Interés Turístico Nacional.

Pues bien, el concejal popular, Guillermo Barber, asegura que la Semana Santa no ha solicitado ninguna ayuda institucional para estas labores y añade que con este nombramiento, el gobierno paga favores al portavoz de Ciudadanos, Ciro Palmer, que según el popular, es para quien realmente trabajará Llorenç Abril en tareas de comunicación de la formación naranja. Ante estas críticas, el portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, ha dicho que el PP no es el más indicado para dar lecciones sobre la contratación de asesores tras enchufar, decía el socialista, a más de 200 personas en la pasada legisltura, algunos con contratos blindados, cuyas obligaciones y remuneraciones eran difusas. Ahora, decía Prieto, el Plan de Ajuste al que está sometido el ayuntamiento permite llevar un control exhaustivo de los asesores contratados, de sus funciones y de su sueldo.