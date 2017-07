Un hombre de 35 años, vecino de Tavernes, se ha suicidado esta tarde en la playa de este municipio después de disparar con una escopeta a su expareja sentimental, una mujer también vecina de Tavernes, y a la madre de ésta, que han resultado heridas graves.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15’30 horas en un bajo de un edificio situado en la Avinguda de la Marina de la playa vallera, y adonde se ha dirigido el agresor con su escopeta. Algunos vecinos han podido escuchar tres detonaciones y tras comprobar lo sucedido, han avisado a Emergencias y han acudido ambulancias del Samu, la Guardia Civil y la Policía Local.

Así lo ha confirmado a Radio Gandia SER la concejal de Seguridad Ciudadana de Tavernes, Llum Sansaloni, quien ha explicado que la ex mujer del agresor ha sido trasladada al hospital La Fe de Valencia mientras que su madre ha sido conducida al hospital Francesc de Borja de Gandia.

El agresor y su ex mujer tenían un hijo menor en común. El caso ya está siendo investigado por la Guardia Civil. Según los primeros incidios, se trata de un caso de violencia de género.