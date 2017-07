La Asociación de Vecinos por la Convivencia, Playa de Gandia, celebra su sexta asamblea, el viernes 28 de julio, en la sala de Conferencias de Universitat Politécnica de la UPV de Gandia, a las 20 h. El presidente de la asociación, Paco Pajares, ha avanzado en Radio Gandia SER que un año más, el ruido y el vandalismo son los temas que más les preocupan a los vecinos de la playa. Aunque Pajares señala que hay más concienciación que en años anteriores por evitar y atajar estas molestias, por parte del gobierno local y del sector empresarial, hotelero y del comercio, el representante vecinal asegura, sin embargo, que hay dos sectores, el de alquiler de apartamentos y el de los hipermercados, que no están colaborando.

Y es que según Pajares, el turismo está creciendo, pero de adolescentes que generan mucho ruido. Además, asegura que aunque desde el gobierno se están poniendo medidas para atajar los problemas que generan, éstas no son suficientes. Por cierto que a la asamblea asistirá un representante de la Policía Nacional pero desconocen si lo hará el jefe de la Policía Local, que también ha sido invitado. A quienes los vecinos no han cursado invitación este año es a los representantes políticos del Ayuntamiento de Gandia, después de que el año pasado no asistiera ninguno a pesar de que habían sido convocados.