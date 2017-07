La piscina municipal de Xeraco ha vuelto a abrirse al público, a primera hora de la mañana del viernes 28 de julio, después de que los técnicos municipales hayan trabajado a contrareloj en los últimos tres días para poner a punto esta infraestructura que, como ya les avanzamos, aparecía “misteriosamente” vacía de agua el pasado martes, 25 de julio, por la mañana. El alcalde de Xeraco, José Tejada, quien en un primer momento anunció que aprovecharían esta situación para realizar las tareas de mantenimiento, que suelen realizar en el mes de septiembre, ha confirmado a Radio Gandia SER, que desde ahora los vecinos del municipio podrán volver a hacer uso de la piscina porque el gobierno entiende que este servicio debe estar abierto en pleno verano. Además, desde el 28 de julio y hasta el 3 de agosto la piscina se abrirá al público de manera gratuita, para compensar las molestias ocasionadas. En cuanto a los motivos que podrían haber provocado el vaciado de la piscina, Tejada no ha querido entrar a valorar qué ha podido ocurrir y ha señalado que su obligación no es ponerse a investigar sino poner a punto la piscina. Según han confirmado desde el gobierno municipal, a partir del 7 de agosto quedará restablecida la programación completa del servicio de la piscina municipal y no se cerrará en septiembre. Por otra parte también señalan que los usuarios que no hayan podido hacer uso de su abono o realizar algún curso, podrán decidir si quieren que se les devuelva la parte proporcional o bien compensar en septiembre aquello que no han podido consumir por el cierre temporal de la piscina.