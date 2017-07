La previsión de la ocupación hotelera para el mes de agosto no puede ser más optimista y el sector está muy satisfecho con las cifras. Así las expectativas se cumplen en el mes turístico por excelencia en toda España y sobre todo en los destinos de playa.

El presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la Safor, Vicente Frasquet, ha explicado que todos los hoteles de Gandia estarán completos a excepción de algunos huecos que puedan quedar libres y que confía en que, de estarlo, se completen en el último momento.

A pesar de que algunas plataformas lanzan descuentos de última hora para alojarse en los hoteles, dice Frasquet que en el caso de Gandia es diferente. Afirma que aquí no hay bajada de precios. Aunque el inicio del curso escolar está previsto para principios de septiembre, dice Frasquet que no afecta a las reservas, ni siquiera las de finales del mes de agosto.