El cine de verano que cada año se proyecta en el Escenario 1 de la playa de Gandia se mantendrá en el Escenario 2 lo que queda de verano. La Diputación de Valencia acaba de restaurar el Escenario 1, que quedó destrozado por los temporales de mar y viento de este invierno, con un presupuesto de 50.000 euros. Así ahora queda restaurado pero las obras llegan tarde y quedará sin programación. Recordemos que la autorización para su restauración por parte del Ministerio de Medio Ambiente no llegó hasta en pasado 29 de junio.

La técnica de turismo del Ayuntamiento de Gandia, Olatz Megía, explica que el consistorio tuvo que programar antes del verano el cine en el Escenario 2 porque no sabía cuándo la Diputación iba a llevar a cabo la restauración. Aunque las actuaciones ya han finalizado, el departamento de turismo mantendrá el cine en este escenario, cada lunes de este mes de agosto a las 22.00h de la noche, porque no quieren confundir ahora a los turistas con un cambio de ubicación. Además, en el Escenario 2, a la altura de la calle Illes Balears, acuden en cada convocatoria unas 1.500 personas.