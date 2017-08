Los trabajadores de Marsegur, empresa que cuenta con la concesión de la seguridad privada del Hospital de Gandia, han vuelto a convocar una huelga para el 19 de agosto y que se prolongará hasta el 30 de septiembre para llamar la atención sobre su situación laboral. La principal razón por la que prosiguen con sus movilizaciones es que la administración autonómica no antiende sus peticiones de rescindir el contrato a Marsegur después de que incluso la Inspección de Trabajo haya reconocido que la empresa ha cometido más irregularidades al no subcontratar a los trabajadores con las mismas condiciones que tenían con la empresa anterior, tal como ha explicado José Enrique Rovira, miembro de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del sindicato USO. José Enrique Rovira ha denunciado públicamente que además los representantes de la empresa no se presentan en los juicios y por tanto su situación se alarga en el tiempo y los trabajadores van perdiendo dinero ya que Marsegur les paga casi la mitad del sueldo que pactaron con la empresa anterior.