Se declaran dos incendios en la Safor en apenas dos horas

En Palma de Gandia han ardido 2.500 metros de cañas y en Daimús las llamas han calcinado un solar abandonado en un incendio aparentemente intencionado

Un bombero sofoca un incendio declarado en Daimús. Imagen cedida por TeleSafor En torno a las 13'30 horas se ha declarado un incendio en una zona de cañas del término de Palma de Gandia, en la carretera CV-60, junto al azud del río. Hasta allí se ha desplazado una brigada del parque de Gandia y otra de Oliva, además de brigadas de Diputación de Benigánim y Xeresa, junto a una unidad de bomberos forestales de Castelló de Rugat. Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego ha quedado controlado y prácticamente extinguido en torno a las 4 de la tarde, cuando se han retirado los medios de Gandia y Oliva, mientras que el resto ha permanecido en la zona para perimetrar y acabar de extinguir el incendio. Las llamas han afectado a 2.500 metros de cañas, además de algunas palmeras y árboles frutales de los campos de cultivo que hay alrededor. Por fortuna no se ha visto afectada una vivienda próxima a la zona calcinada. Poco después, en torno a las 15'30 horas, los bomberos han recibido otro aviso, esta vez proveniente de la zona norte de la playa de Daimús, colindante con la urbanización de Rafalcaid, en Gandia. Allí, según ha confirmado a Radio Gandia SER el alcalde del municipio, Javier Planes, las llamas han calcinado en torno a 400 metros de terreno rústico en un incendio aparentemente intencionado, dado que ha empezado a arder justo en el centro del solar, donde se acumulaba mayor cantidad de vegetación. Los bomberos han controlado rápidamente el fuego pero, según ha narrado el alcalde, los vecinos de los edificios colindantes no han podido evitar asustarse al ver las llamas próximas a sus viviendas, que finalmente no se han visto afectadas por el fuego.



