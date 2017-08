Vecinos de la urbanización El Edén-Rioja Salinas de la playa de Gandia denuncian problemas de ruido e insalubridad en un solar público

El gobierno contesta que el problema no lo ha generado el actual ejecutivo pero se compromete a solucionarlo

Foto: Los contenedores junto al solar municipal. Molestias de ruido ocasionadas por operarios del servicio de limpieza de playas, ratones que merodean en busca de restos orgánicos depositados en contenedores, e incluso presencia de vagabundos que se refugian en antiguas casetas de madera. Este es el panorama de insalubridad que denuncian propietarios de la comunidad de vecinos “El Edén Rioja-Salinas”, situada al final de la playa de Gandia, que tienen que convivir con un solar municipal anexo en el que se acumulan este tipo de enseres y basura.

Así al menos lo ha explicado a Radio Gandia SER uno de los portavoces vecinales, Federico Gómez, que asegura que han presentado en reiteradas ocasiones sus quejas ante el Ayuntamiento de Gandia, pero que a pesar de que les reconocen que tienen razón, a día de hoy no les han solucionado el problema. Los vecinos entienden que esta parcela pública, que se emplea para almacenar toda la maquinaria y utensilios necesarios para limpiar la playa, debería ser reubicada para resolver definitivamente la situación. Tras años de reclamaciones, los vecinos anuncian acciones judiciales si no se les atiende con prontitud. Pues el Gobierno local ha dado cumplida respuesta a los vecinos a través del concejal de Servicios Básicos al Ciudadano, Miguel Ángel Picornell, que afirma que el ejecutivo municipal se ha comprometido con esta comunidad a hacer el cambio de solar, seguramente a la nueva Zona de Equipamientos.

Eso sí, dice que sería necesario adecuar previamente la nueva parcela para evitar el robo de gasóleo de la maquinaria dedicada a la limpieza de la playa. Picornell apunta además que la cuestión de los contenedores ya está solucionada, con el traslado de estos depósitos a un lugar alternativo. Picornell recuerda que esta situación no la ha generado el actual Gobierno local, pero sí ha dado su palabra de que serían ellos los que la resolverían. En cualquier caso, el responsable de Servicios Básicos sospecha que detrás de esta denuncia pública puedan existir motivos políticos, más allá de la mera crítica vecinal.

