La GV controla la población de cabra arruí por entrar en conflicto con la autóctona montesa, visible en Rótova o Barx

El abandono de los campos ha hecho crecer la fauna salvaje en la Safor

Cabra montesa. Foto: wikipedia El abandono de los campos en la Safor ha incrementado la fauna salvaje en la comarca que ahora tiene más vegetación con la que alimentarse. El incremento de esta fauna es positivo porque beneficia a los ecosistemas, pero puede entrar en competencia con especies autóctonas.

Jabalís, ardillas y tejones han aumentado considerablemente en la Safor. También en el interior se ha visto cabra arruí, procedente de Murcia, después de que fuera introducida desde Marruecos.

Para el biólogo Jesús Villaplana, la diversidad biológica es buena para los ecosistemas porque se autorregula su crecimiento pero la cabra arruí no tiene depredadores naturales, como los lobos, por lo que su población se ha disparado y ha afectado a la cabra montesa (con presencia en Barx o Rótova), a la que pueden transmitir enfermedades como la sarna, y provocar su extinción. Es por ello que la Generalitat Valenciana ha comenzado a controlar la población de arruís. En cuanto a la agricultura, el crecimiento de la fauna salvaje no afecta demasiado en la Safor, solo en cultivos de Villalonga, pero según Villaplana, puede beneficiar a la vegetación natural para aclarar el matorral y evitar incendios. En cuanto al conejo, cuya población ha aumentado considerablemente, en la Safor no afecta a la agricultura pero sí a las gomas de riego por goteo.



Jesús Villaplana ]



Otras noticias de SER ]