Los hoteles de Gandia cumplen con las expectativas de ocupación de este verano

La Asociación Hotelera de Gandia y la Safor baraja cifras de ocupación que han rozado el 100% en algunos casos



Foto: Alex Oltra Los hoteles de Gandia han cumplido con las expectativas de ocupación de este verano. Los resultados son bastante satisfactorios tras haber superado ya la segunda quincena de agosto. Son algunas de las ideas que nos ha dejado en esta jornada el presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la Safor cuando se barajan cifras de ocupación que han rozado el 100% en algunos casos. Vicente Frasquet, ha afirmado en una entrevista en Radio Gandia SER, que la segunda quincena de agosto también presenta una muy buena perspectiva de ocupación, mientras que septiembre “sigue siendo una incógnita”, debido al nuevo calendario escolar. No obstante, dice Frasquet que aún es pronto para valorar las entradas de reservas de cara al próximo mes, aunque el sector, asegura, “es optimista”.

Según Vicente Frasquet, no se han producido grandes variaciones del perfil del cliente habitual de los hoteles de Gandia, aunque sí, advierte que se ha incrementado si cabe la presencia de franceses. El cliente nacional suele venir en grupos de familias, y provienen en su mayoría del centro y norte de España. Las estancias, según Frasquet, duran en torno a una semana, o un poco más, y poco a poco se van estabilizando.

Asegura el representante hotelero que “son clientes cada vez más exigentes y preocupados por hacer actividades fuera del sol y playa”.

Sobre el fenómeno de la denominada “turismofobia”, dice el presidente de la patronal hotelera de Gandia y la Safor, que esto no algo nuevo, y que incluso en Gandia y otras zonas turísticas había cierta tendencia a considerar al turista como alguien molesto. No obstante Frasquet afirma que en la ciudad, incluso de personas desvinculadas del sector, “parece que cada vez están más concienciadas en cuidar una fuente de riqueza como es el turismo”. En cualquier caso, Frasquet piensa que los radicalismos no son buenos, y por ello ha asegurado que no se debería explotar al máximo el recurso turístico, al tiempo que se debería impedir que proliferaran los movimientos de odio al turista. En definitiva, “no hay que caer en los extremos”.

Vicent Frasquet, presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la Safor]



