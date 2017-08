Polémica por el Centre d’Interpretació de la Guerra Civil

El portavoz de Ciudadanos Gandia critica el proyecto y exige el temario que se va a impartir en los cursos de formación

Foto: Redacción. Tras el anuncio por parte del concejal de Més Gandia, Xavier Ródenas de la puesta en marcha del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil en Gandia, el representante del grupo municipal de Ciudadanos, Ciro Palmer, considera que “la creación de un nuevo espacio, para ser visitado, tendría que haberse comunicado a todos los grupos políticos, y no sólo ser impulsado por un concejal”. El portavoz de Ciudadanos asegura que Ródenas debe explicar bien “qué pretende con el Centre d’Interpretació de la Guerra Civil”, ya que, asegura, y citamos textualmente “este es un tema de consensos que requiere de la opinión de todos.” Ciro Palmer ha criticado un artículo publicado recientemente por el concejal de Patrimonio sobre las consecuencias de la Guerra Civil en Gandia porque, a su entender, contiene errores que le hacen poner en duda el proyecto planteado por el gobierno en torno a este centro de interpretación. El portavoz de la formación naranja añade que habría que conocer de antemano también los temarios que van a ser utilizados en el curso formativo “porque interpretar la historia se llama adoctrinar”, ha dicho. Palmer plantea dudas además sobre la contratación de personal para realizar estas tareas puesto que “en ningún momento se ha priorizado esta actividad”. La reacción del líder de Ciudadanos ha sorprendido y disgustado al concejal de Patrimonio Histórico. Xavier Ródenas ha señalado que tanto Ciudadanos como el PP conocen este proyecto porque participaron de su presentación y ha subrayado que nadie debería poner en duda, a estas alturas, la credibilidad y el buen hacer de una universidad pública como la Universitat de València, encargada de llenar de contenido este nuevo espacio. Ródenas añade que lo que pretenden a través de esta iniciativa no es adoctrinar, como sugiere Ciro Palmer, sino hacer ver que la guerra y la violencia, como ocurrió con la Guerra Civil, no puede ser nunca la solución a un conflicto.

