El grupo municipal del PP de Gandia ha dado a conocer el resultado del informe publicado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos según el cual, el consistorio gandiense paga a sus autónomos a 475 días vista. Los populares añaden que a este documento cabe sumar otro publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda, que indicaba que Gandia pagaba por encima de los 450 días desde la presentación de la factura. El portavoz del grupo municipal popular, Víctor Soler, ha señalado que el gobierno “debe dejar de gastar a manos llenas en saraos y enchufados y pagar a los autónomos y demás proveedores”. Para Soler, tras dos años de legislatura, al ejecutivo de PSOE y Més Gandia ya no le sirve echar la culpa al PP del retraso en el pago a proveedores.

Desde el gobierno, el coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha recordado que son precisamente las facturas heredadas del anterior gobierno del PP y que quedaron fuera del presupuesto las que lastran en la actualidad el cálculo del pago medio a proveedores. Según ha explicado Gregori, estas facturas no podían pagarse hasta que no fueran reconocidas en el presupuesto, circunstancia que se ha conseguido con la aprobación de las cuentas municipales de 2017 después de que el Ministerio de Hacienda diera el visto bueno a las mismas. De hecho, según el socialista, las facturas que genera el actual ejecutivo se pagan en un plazo inferior a 30 días, tal como reflejan los informes del interventor municipal.