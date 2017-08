La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Ausiàs March de Gandia ha acogido como una buena noticia el nuevo paso que ha dado la Generalitat para desbloquear el proyecto de remodelación y ampliación de este centro educativo, con el reconocimiento del cambio de usos del solar que debe servir para aumentar la capacidad de las actuales instalaciones. No obstante, el AMPA de este instituto no cierra las puertas a iniciar el curso del mismo modo que acabaron el anterior: con movilizaciones de la comunidad educativa para presionar lo máximo posible y exigir celeridad en el inicio de la obras. El secretario del AMPA, Federico Sanmateu, ha indicado a Radio Gandia SER que han convocado una asamblea para el día 7 de septiembre, donde establecerán su postura en el arranque del curso escolar, de modo que tengan tiempo material para realizar las preceptivas solicitudes ante Delegación de Gobierno, y poderse así manifestar. La incógnita de un inicio “caliente” en el Ausiàs March también responde al hecho de que la Conselleria anunció en su día que la ratio de las aulas en el centro educativo iba a ser mayor, pese a la falta evidente de espacio. Por lo visto, la Conselleria no ha aceptado la propuesta de ubicar aulas prefabricadas para atender las necesidades educativas, lo que representa un argumento más para retomar las acciones de protesta por parte de la comunidad educativa de este instituto.