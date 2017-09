La gran acogida que ha tenido el grupo Manel dentro de la programación de la Fira i Festes de Gandia está haciendo que el departamento de Cultura se plantee buscar otra ubicación para la celebración de este concierto que está previsto para el 1 de octubre en el Jardín de la Casa de la Marquesa. Lo ha comentado en una entrevista ofrecida a TeleSafor el propio concejal de Cultura, Joan Muñoz, que ha reconocido que traer a este grupo a Gandia era una espina clavada que al final se podrá sacar. Pero lo que no esperaba es que además mucha gente de Gandia y de la comarca es seguidora del grupo y la venta de entradas está funcionando tan bien que no le gustaría que alguien se puediera quedar sin verlos.

El grupo catalán presentará en Gandia su último disco “Jo competeixo” que publicaba en abril de 2016. Tras el de Gandia solo tiene previsto, por el momento, un concierto más en Zaragoza, dentro de la programación de las fiestas del Pilar. No obstante David Bisbal es el concierto estrella de Fira i Festes de este año. Esto es, al menos, lo que refleja la gran mayoría de las opiniones que ha recogido esta emisora sobre programación musical que la semana pasada presentaba el titular de cultura. La mayoría de las personas que han hablado para Radio Gandia SER, han confesado que aún no conocen el programa en su integridad. Los que si están informados han manifestado su satisfacción por los actos y especialmente “encantados”, con la actuación de David Bisbal.

No todas las opiniones sobre la programación musical de la Fira son tan positivas. Los más jóvenes critican que el consistorio gandiense haya dejado de lado los gustos del público juvenil y no haya contratado a ningún grupo musical de su agrado.