Los vecinos de la playa de Gandia denunciarán ante la Fiscalía al ayuntamiento si no se les informa de las terrazas

La Asociación de Vecinos por la Convivencia hace un año que espera información de las licencias de terrazas

Reunión de la Asociación de Vecinos Convivencia Playa de Gandia. Foto: Redacción. La Asociación de Vecinos por la Convivencia de la Playa de Gandia ha solicitado por última vez al Ayuntamiento, antes de denunciar los hechos ante la Fiscalía, qué tipo de licencia de terrazas tienen algunos establecimientos del distrito marítimo. Pese a que reclamaron la información hace ya más de un año, la Administración local aún no ha entregado la documentación requerida. En este sentido, denuncian los vecinos que se podría estar cometiendo “un posible delito de omisión o de prevaricación administrativa” por parte del Ayuntamiento de Gandia, en caso de que esta actividad empresarial se esté realizando sin la correspondiente licencia. Los vecinos tienen serias dudas de que algunas terrazas con negocios de la playa de Gandia tengan las licencias pertinentes para llevar a cabo su actividad conforme a la ordenanza municipal en vigor. El hecho de que se esté retrasando la entrega de la información solicitada, pese a que se llegó a pedir la intermediación del Síndic de Greuges, no hace sino que aumentar las sospechas de los vecinos. Así pues, el portavoz de la Asociación de Vecinos por la Convivencia de la Playa de Gandia, Paco Pajares, se pregunta qué asusta a los representantes municipales para que no aporten una documentación a la que están obligados por ley. Los vecinos consideran que esta actitud, tanto de los gobernantes como de los partidos en la oposición, es una clara “tomadura de pelo a la ciudadanía y demuestra un ninguneo a su asociación”, al tiempo que deja en papel mojado la ordenanza de transparencia de la que tanto se ha hecho gala.





Paco Pajares, portavoz Asociación Vecinos Convivencia Playa Gandia



